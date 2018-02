Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.02.2018

Den Kurs mancher Tageszeitungen in Richtung völliger Digitalisierung findet Pascal Attenkofer, Verdi-Bezirkssekretär, nicht richtig. Stärken solle man seinen Worten nach eher den klassischen Print-Sektor, der noch Gewinne erziele.

Neuwahlen Neben dem Vorsitzenden Manfred Weiß und seinem Stellvertreter Martin Dehling wurden in den Vorstand des Verdi-Ortsvereins Medien Mia Süß, Wolfgang Berndt, Günter Walter, Manfred Leiss, Christian Siege, Günther Wedel, Willi Renner und Serena Renner gewählt.



Im Verdi-Ortsvorstand Sulzbach-Rosenberg vertritt Wolfgang Berndt (Günther Wedel) und im Verdi-Ortsvorstand Amberg Günter Walter (Christian Siege) den Fachbereich.



Für den Bezirksfachbereichsvorstand Medien Oberpfalz/Niederbayern wurden Manfred Weiß (Christian Siege) und für den Verdi-Bezirksvorstand Oberpfalz Wolfgang Berndt (Martin Dehling) vorgeschlagen. (bt)

Nicht alles konnte erreicht, einige Erfolge aber doch erzielt werden, resümierte bei der Mitgliederversammlung des Verdi-Fachbereichs Medien, Kunst und Industrie des Ortsvereins Amberg-Sulzbach im Gasthof Bayerischer Hof der Bezirksgewerkschaftssekretär Pascal Attenkofer. Ähnlich äußerte sich der wiedergewählte Vorsitzende Manfred Weiß, der Bilanz zog. Die Zusammenarbeit der DGB-Gremien mit Verdi und dem Fachbereich Medien klappe bestens, lobte der DGB-Kreisvorsitzende Wolfgang Berndt. Darunter fallen gemeinsame Veranstaltungen. Er blickte bereits auf das Jubiläum am 9. November im Capitol "100 Jahre Räterepublik in Bayern"."Der Ortsverein Medien Amberg-Sulzbach gehöre zu den Aktivsten im Bezirk Oberpfalz/Niederbayern", betonte Gewerkschaftssekretär Pascal Attenkofer vom Verdi-Bezirk Oberpfalz, der sich beim bisherigen und wiedergewählten Vorstand für das Engagement bedankte.Bei der Mitgliedergewinnung in den Bereichen Medien, in der Druckindustrie und im Kulturbereich sei noch erheblich Luft nach oben, konstatierte der Vorsitzende Manfred Weiß. Trotz mancher Probleme konnten aber neue Mitglieder, besonders im Kulturbereich, gewonnen werden.Auch künftig werde man der Mitgliedergewinnung hohe Priorität einräumen. Ausgebaut werden sollten die Aktivitäten im Bereich Amberg. Unterlagen belegen, erwähnte Weiß als Schmankerl, dass der erste gewerkschaftliche organisierte Drucker aus Sulzbach 1870 in der Druckerei Seidel beschäftigt war."Radikaler Verdrängungswettbewerb, einhergehend mit Tarifflucht und einem rigorosen Preiskampf, Rationalisierung durch Digitalisierung, Outsourcing und ausufernde Leiharbeit und Werkverträge bilden die Rahmenbedingungen für den Fachbereich Medien, Kunst und Industrie", schilderte Pascal Attenkofer. Besonders stark schlugen in den vergangenen vier Jahren die Umwälzungen in den Tageszeitungen zu Buche. Als Beispiele nannte er die Mittelbayerische Zeitung und die Passauer Neue Presse, die enorm in die defizitäre Digitalisierung investierten und dabei zunehmend den immer noch gewinnbringenden klassischen Print-Sektor vernachlässigten. Attenkofer: "Während die Mittelbayerische Zeitung durch eine aggressive Vorgehensweise gegen Gewerkschaften sich hervortut, versucht die Passauer Neue Presse durch den Zukauf mehrerer regionaler Tageszeitungen und Verweigerung von Haustarifverhandlungen die Rendite zu erhöhen."In der Druckindustrie schreite nach wie vor der Preiskampf voran. So werde es laut dem Gewerkschafter für Betriebe zunehmend schwieriger, noch rentable Aufträge zu erhalten. Um diese wirtschaftliche Probleme zu lösen, würden hauptsächlich die Personalkosten gesenkt, Leiharbeit und Werkverträge ausgeweitet und Tarifflucht betrieben, kritisierte Attenkofer. Den größten Wachstumsmarkt bilde momentan die Papier-, Pappe- und Kunststoffverarbeitende Industrie, mit durchaus noch sehr guten Bilanzen und Renditen. Dies mit der positiven Folge, dass die gewerkschaftlichen Strukturen in diesen Betrieben ausgebaut wurden."Auch wenn manches nicht erreicht wurde, einzelne Erfolge, wie die Rückführung in die 35-Stunden-Woche in einem Betrieb in dieser Branche, zeigen aber, dass gewerkschaftliche Tätigkeit im Interesse der Beschäftigten sinnvoll sind", zog der Bezirkssekretär als Fazit.