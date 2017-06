Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.06.2017

16

0 19.06.201716

Die Lage ist ernst. Immer mehr Nitrat im Trinkwasser stellt viele Kommunen vor Probleme: Sie müssen teure Filtrationsanlagen anschaffen und die Kosten auf den Wasserpreis umlegen. Die Stadtwerke reagieren gelassen auf derartige Alarmmeldungen. Sie wissen um die Qualität unseres heimischen Trinkwassers.

Ich kann nur an alle den Appell richten: Düngen mit Hirn! Werksleiter Roland Kraus

Warnung Das Umweltbundesamt hatte kürzlich gewarnt, dass Menschen in vielen Regionen Deutschlands wegen hoher Nitratbelastungen im Grundwasser womöglich bald deutlich mehr für das Trinkwasser bezahlen müssen.



Weil die Aufbereitung des Wassers dadurch teurer wird, könnten die Kosten etwa für eine vierköpfige Familie um bis zu 134 Euro im Jahr steigen, wie eine Studie des Umweltbundesamts (UBA) ergab. In einem Viertel (27 Prozent) der Grundwasservorkommen würden die Grenzwerte überschritten. Wenn in diesen Regionen die Nitratwerte nicht bald sinken, müssten die Wasserversorger laut Umweltbundesamt zu kostspieligen Aufbereitungsmethoden greifen. Als Folge könnten die Trinkwasserkosten um 55 bis 76 Cent pro Kubikmeter steigen - eine Preissteigerung von 32 bis 45 Prozent. (ge)

Rund eine Million Kubikmeter Trinkwasser pumpen die Stadtwerke jedes Jahr aus den drei Brunnen im Haselgraben und dem vierten in Breitenbrunn. Selbstverständlich wird das Wasser ständig überprüft, die Werte stehen auf der Homepage der Stadtwerke. Zweimal im Jahr geht es um Nitrat: In der ersten April- und der ersten Oktoberwoche ziehen die Fachleute Proben, die Werte sind seit 1990 fortgeschrieben. Wir wollten von Werksleiter Roland Kraus wissen, wie es denn aussieht mit der Nitratbelastung.Roland Kraus: Zunächst möchte ich vorausschicken, dass es einen Richtwert und einen Grenzwert gibt. Richtwert sind 25 Milligramm Nitrat pro Liter, der Grenzwert 50 Milligramm. Tatsächlich gelangen inzwischen fast 27 Prozent der Trinkwasservorkommen über diesen Grenzwert und haben damit ein Nitratproblem in der Versorgung. Wir orientieren uns am Richtwert und haben diesen in 27 Jahren noch nie erreicht. Tatsächlich ist der durchschnittliche Nitratanteil in 27 Jahren gerade mal um drei Milligramm gestiegen.Brunnen I ist von 2007 bis heute von 22 auf 17 Milligramm gesunken, Brunnen II von 18 auf 19 minimal gestiegen und Brunnen III von 19 auf 17 gesunken. Brunnen IV in Breitenbrunn weist seit zehn Jahren einen gleichmäßigen Wert um 14 oder 15 Milligramm auf. Nirgends eine Abweichung vom Durchschnittswert der letzten zehn Jahre. Diese kleinen Verschiebungen können auch durch sehr viel oder sehr wenig Regen im Prüfzeitraum hervorgerufen werden.Von der Düngung, sowohl im landwirtschaftlichen als auch im privaten Bereich. Glücklicherweise sind unsere Wasserschutzgebiete zum Großteil dicht bewaldet, mit wenig landwirtschaftlicher Nutzung. Trotzdem haben wir mit den Landwirten auf freiwilliger Basis eine Kooperation, dass sie dort auf Gülle-Ausbringung verzichten und dafür einen Ausgleich erhalten. Das ist ein weiteres Stück Sicherheit.Ich kann nur an alle den Appell richten: Düngen mit Hirn! Sowohl in der Landwirtschaft als auch im Kleingarten kann Verantwortungsbewusstsein dafür sorgen, dass unser Grundwasser vor zu viel Belastung verschont bleibt. Nitrat wird im Körper zu Nitrit umgewandelt, und das ist für Babys schädlich.Das letzte Mal mussten wir 2002 die Investition in den Aktivkohle-Filter auf den Preis umlegen: Damals galt es, die Atrazin-Belastung zu minimieren, was durch die neue Anlage im Haselgraben bis heute bestens funktioniert. Wir kalkulieren alle vier Jahre den Wasserpreis und werden im Herbst das Ergebnis vorlegen. Aber es sieht gut aus, und eine Filteranlage für Nitrat brauchen wir mittel- bis langfristig wohl nicht. Wenn wir alle vernünftig bleiben.