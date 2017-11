Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Erst knapp eine Woche ist nach der letzten offiziellen Inspektion der Baustelle durch Bürgermeister Michael Göth und das Stadtbauamt verstrichen, und schon präsentiert sich das Areal des Radlerrastplatzes an der alten Flei in Rosenberg erneut von einer ganz anderen Seite. Quasi in "Heinzelmann-Manier" absolvierten die Firma Gnan & Köper zusammen mit den Stadtgärtnern die Restarbeiten noch bevor der Winter richtig Einzug halten kann. Es wurden Pflasterarbeiten beendet, Schroppen bei den Steinquadern am Rosenbach eingebracht, Substrat in die Beete eingearbeitet, Anpflanzungen erledigt sowie wetterfeste Bänke, ein Tisch und zwei Liegen angeschraubt. Grünt und blüht dann im Frühling alles in neuer Pracht, steht dort einer Radler-Brotzeit nichts mehr im Wege. Bild: Royer