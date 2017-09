Noukirwa in Rosenberg mit Austanzen der Alten und Verlosung

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

05.09.2017

9

0 05.09.2017

T-Shirt-Wetter hatte die Rosenberger Kirwa dieses Jahr nicht zu bieten, aber das bekümmert den Freund der Tracht wenig. So füllte sich die Festzone zur Noukirwa am Montagabend noch einmal mit vielen gut gelaunten Gästen. Sie erlebten das Austanzen der Alten, an dessen Ende sich Steffi und Andreas Knopp mit Breze und Wurstkette des Oberkirwapaars bekränzen lassen durften. Der stattliche Baum blieb nach der Verlosung im Besitz der Kirwaleit', denn sein Gewinner meldete sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht. Vielleicht war's ihm dann doch zu kühl geworden ...