Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.12.2017

Das öffentliche Nussschießen von Eichenlaub Sorghof ist einmal mehr Höhepunkt des Veranstaltungskalenders. 89 Teilnehmer sorgen dafür, dass die Zahlen der Vorjahresveranstaltung wieder übertroffen werden. Nicole Honig, Hans-Jürgen Hüttner und Josef Braun sichern sich aus der Riesenauswahl an Preisen das Vorrecht.

Sorghof. Es ist seit Jahren der Höhepunkt beim Schützenverein Eichenlaub Sorghof, das adventliche Nussschießen für alle. Es waren wieder drei Tage, an denen sich Mitglieder, interessierte Schützenfreunde aus der Bevölkerung sowie befreundete Vereine am illustren Laienschießen beteiligen konnten.Walnüsse, in vielen Arbeitsgängen ausgehöhlt und mit oder ohne Nummern gefüllt, wurden bearbeitet, um schließlich am Tannenbaum zu hängen. Es wurde geschossen, was das Zeug hält, um eine der doch nicht leicht anzuvisierenden Losnüsse zu treffen. Hatte er zwei zerstört, in denen sich Nummern befanden, war Schluss für den Schützen.Besonderer Reiz dieser Veranstaltung war wieder die Tatsache, dass es für die Treffer einen Preis gab - aber niemand wusste welchen. Es wurde deshalb fast schon Pflicht für die Teilnehmer, bei der Preisverteilung dabei zu sein. Schützenmeister Alfred Forster zeigte sich sichtlich erfreut über die große Beteiligung, die mit 89 Teilnehmern das Vorjahr erneut übertraf. Sein Dank galt neben den Schützen besonders den vielen Preissponsoren aus großen Firmen, der Geschäftswelt und Privatpersonen. Aber auch der Vielzahl von Helfern aus der Vereinsführung und den Mitgliedern, die zum Gelingen beitrugen, zollte er ein Vergelt's Gott.Insgesamt 85 Preise kamen zur Verteilung, gezogen von den Jüngsten. In dieser Reihenfolge konnte aus einer großen Palette von Sachpreisen und Gutscheinen ausgewählt werden. Die beste Auswahl hatten dabei Nicola Honig, Hans-Jürgen Hüttner und Josef Braun vor den weiteren Platzierten.