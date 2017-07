Oberpfälzer Bergknappen am Annaberg

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Zehn Jahre sind vergangen, seit der 11. Deutsche Bergmannstag rund 3500 Bergleuten aus ganz Deutschland nach Sulzbach-Rosenberg geführt hat. Heuer feiert der örtliche Bergknappenverein sein 130-jähriges Bestehen am Samstag, 29. Juli, mit einer oberpfalzweiten Bergknappen-Wallfahrt auf den Annaberg. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem unteren Parkplatz des Annabergs (Schützenheim). Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr. Er wird von den Bergknappen und der Bergknappenkapelle mitgestaltet. Ein gemütliches Beisammensein schließt sich an. Die Mitglieder des Bergknappenvereins werden schon jetzt gebeten, sich rege an dieser Jubiläumswallfahrt zu beteiligen.