25.09.2017

Es gibt viel Arbeit für die Jäger in den nächsten Jahren, und nicht immer angenehme: Günther Baumer, Chef der Oberpfälzer Waidmänner und Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbandes, gab den einheimischen Grünröcken jetzt einen Überblick. Er klärte auch auf zum aktuellen Thema Schweinepest.

Hilfe fürs Niederwild

Mensch bringt Gefahr

Im voll besetzten Gasthaus Bär in Lockenricht lauschte die Kreisgruppe Sulzbach-Rosenberg mit ihrer Vorsitzenden Lore Kaiser den Worten des Jagdfunktionärs, der zunächst auf die Außenwirkung des Waidwerks abhob. "Der Oktoberfestzug in München ist das beste Beispiel, wie wir uns der Öffentlichkeit präsentieren können." Jäger mit braven Hunden, Falkner mit ihren Beizvögeln, das bringe die Jäger den Zuschauern näher, man komme eher ins Gespräch.Baumer wies auf die 23 Schießstände hin, die in Bayern zur Sanierung anstünden: "Da kann eine einzelne Kreisgruppe leicht pleitegehen mit so einem Projekt!" Allenthalben werde mehr Schießpraxis gefordert für die Jäger, aber die müsse ja irgendwo erworben werden können. Hier sei die politische Schiene gefragt wegen Zuschüssen. Es liefen derzeit Bestrebungen, die Jägerprüfung bundesweit zu vereinheitlichen. Sie solle auf bayerisches Niveau angehoben werden, um den ausufernden Kurs-Tourismus im Land zu unterbinden.Große Sorgen, so der Funktionär weiter, bereite der Artenschwund. Nicht nur die Insektenwelt allgemein, sondern auch Hase, Rebhuhn und Fasan seien im Niedergang begriffen. Der BJV wolle hier mit seiner neuen Niederwildstation in Wunsiedel dagegenarbeiten und bedrohten Arten durch Nachzucht helfen.Nach EU-Recht müssten invasive Arten allerdings bekämpft werden. Dazu zählten etwa das Springkraut und der Riesenbärenklau, aber auch zum Beispiel Waschbär und Marderhund. Welche Blüten die EU-Bürokratie bisweilen treibe, zeige, dass in der Liste auch die Douglasie enthalten sei, ein Nadelbaum, der schon zwei Prozent der deutschen Waldfläche einnimmt und auf den auch die staatlichen Forstbetriebe in Zukunft vermehrt setzen.Breiten Raum nahm das Wolfs-Problem ein. Baumer schilderte den Umgang mit dem Raubtier in Italien und der Schweiz und räumte mit dem Argument auf, dass große Herdenschutz-Hunde in den Bergen eine Lösung seien gegen die Wolfsübergriffe auf Nutztiere: "Die greifen nicht nur den Wolf an, sondern auch jeden Wanderer, der die Weide überquert!"Es werde kein leichter Weg mit der Wiederbesiedelung durch den Beutegreifer, "und irgendwann werden wir um eine Regulierung nicht herumkommen." Inzwischen träfen sich Wölfe aus dem Baltikum und aus Italien im Bayerischen Wald, das sei gentechnisch nachgewiesen.Ein großes Problem könne die Afrikanische Schweinepest werden, die inzwischen auf ihrem Weg aus Weißrussland und der Ukraine in Südböhmen angekommen sei. Dort hätten die tschechischen Behörden Gebiete von 15 Kilometern Durchmesser hermetisch abgeriegelt, um infizierte Tiere nicht weiter herumstreifen zu lassen - mit sehr gutem Erfolg, wie der Veterinär abschließend betonte."Das Virus wird durch Menschen gebracht, nicht durch die Wildsauen!" Vermehrter Schwarzwild-Abschuss, wie ihn etwa der Bauernverband fordere, könne nicht den Ausbruch verhindern, sondern nur die Verbreitung in der Population verlangsamen. So stufte Baumer auch Erntehelfer aus osteuropäischen Ländern mit ASP-Vorkommen als Hochrisikoträger ein. Seit 2014 weise der BJV regelmäßig auf die Gefahren der Übertragung durch Reisende hin.