Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.01.2018

Die beiden Autos stießen genau mittig zusammen: Am Mittwoch gegen 13.35 Uhr krachte es auf der Rosenbachstraße, in der Bahnunterführung, kurz vor der Abzweigung nach Obersdorf, zwei Frauen wurden dabei mittelschwer verletzt.

Eine 49-jährige Mazda-Fahrerin war in Richtung Tafelberg unterwegs. Wegen der schmierigen Straßenverhältnisse, die wohl durch ausgelaufenes Öl in Verbindung mit den Niederschlägen entstanden waren, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen, den eine 66-jährige Frau aus Rosenberg lenkte.Beide Frauen waren alleine in ihren Autos unterwegs. Mit einer Vielzahl an Prellungen und Abschürfungen wurden sie vom Rettungsdienst ins St.-Anna-Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Rosenberg übernahm die Sperrung der Rosenbachstraße und richtete eine Umleitung ein.Das Straßenbauamt übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Die nahe gelegene Kläranlage wurde vorsorglich über den Vorfall informiert, falls Öl in die Kanalisation gelangt sein sollte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Inspektion unter 09661/87 44-0 in Verbindung zu setzen.