Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.02.2018

204

Erst blieb er stehen, dann rannte er doch los: Ein Unfall mit einem Neunjährigen hat sich am Mittwochnachmittag in der Rosenberger Straße ereignet. Der Bub zog sich bei dem Zusammenstoß mit einem Auto Prellungen und Schürfwunden zu.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 26-jährige Autofahrerin aus Sulzbach-Rosenberg stadteinwärts unterwegs. Bei der Überquerungshilfe auf Höhe der BayWa-Tankstelle bremste sie ihr Fahrzeug komplett ab, weil dort das Kind stand. Der Junge machte laut den Beamten zunächst aber keine Anstalten, dass er über die Straßen gehen möchte. Also fuhr die Frau langsam wieder los. In diesem Moment entschied sich der Junge aber doch, zu seinem Freund auf die andere Straßenseite zu gehen. Ohne auf den Verkehr zu achten, lief er los.Obwohl die Frau noch langsam fuhr, konnte sie nicht mehr bremsen. Das Auto erfasste den Buben. Bei dem Zusammenstoß zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Am Auto der Frau entstand geringer Schaden.