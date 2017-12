Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.12.2017

Bei der Jahresabschlussfeier des Omnibusunternehmens "ferien-freund" Bruckner wurden langjährige Mitarbeiter verabschiedet und ein Mitarbeiter für 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Der Jubilar Viktor Ruff trat 1992 ins Busunternehmen ein. Es war die Zeit vor der Expansion des Unternehmens, die Gründung der Verkehrsgemeinschaft VAS war gerade in der Planung, und der Einsatz der elektronischen Fahrscheindrucker musste erst noch seine Bewährungsphase überstehen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass im Zusammenwirken mit dem Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach ZNAS die Entwicklung des Nahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis ein entscheidender Gewinn für die Fahrgäste war. Ruff war von Anfang an als zuverlässiger Linienbusfahrer im Einsatz. Er "erfuhr" auch die technische Weiterentwicklung der Linienbusse in Bezug auf Bequemlichkeit, Digitalisierung, Umwelt- und Fahrgastfreundlichkeit (vermehrter Einsatz von niederflurigen Linienbussen). Es waren Meilensteine der technischen Entwicklung in diesen Zeiträumen, wie Peter Bruckner betonte. Außerdem wurden zwei Kollegen geehrt. Klaus Renner, der im September ausschied, und Karin Reil, die im Dezember 2017 aus dem aktiven Fahrdienst ausscheiden wird. Beide Arbeitskollegen waren im Schulbus-, Berufs- und im Linienverkehr tätig. Klaus Renner trat 2004 in die Firma ein. Über 13 Jahre bewegte er die Linienbusse zwischen Emhof und Auerbach, zwischen Gressenwöhr und Matzenhof, also im gesamten Landkreis Amberg-Sulzbach. Aber auch als Stammfahrer zu den Auswärtsspielen des 1. FC Nürnberg erfreute sich der "Clubberer" großer Beliebtheit. Er möchte auch noch zukünftig seine Arbeitskraft und sein Fachwissen bei Bedarf in der Firma einbringen.