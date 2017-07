Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Kein Gedanke an einen Gottesdienst im Freien: Unter dem Schutz ihrer Regenschirme strebten die Gläubigen der St-Anna-Kirche zu. Das Patrozinium fand in der Kirche statt, und hier erfuhr man auch, welche wichtige Funktion die heilige Anna in der Glaubensgeschichte ausübte.

Festlich geschmückt zum Anna-Tag und proppenvoll, so erlebten auch die Priester die Wallfahrtskirche. Dekan Walter Hellauer begrüßte den Regensburger Domkapitular Franz Frühmorgen - er ist kein Unbekannter: Vor 33 Jahren hat er in St. Marien sein Praktikum abgeleistet und war seitdem immer wieder auf dem Annaberg als Gast willkommen.Frühmorgen sprach die Rolle der Marienmutter Anna an. Dazu führte der Weg aber weitgehend über die Gottesmutter selbst. Sie wird als selbstständig, einfühlend, von sich aus aktiv werdend beschrieben, aber auch als nachdenkliche Person, mit Gott tief verbunden, dem Leben gewachsen."Anna hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Maria all diese Eigenschaften schon als Kind verinnerlicht und gelebt hat", erklärte der Prediger. Der Mensch brauche zum Leben im Glauben drei maßgebliche Dinge: biblische Geschichten, so wie sie Anna ihrer Tochter als Kind immer wieder erzählt haben muss, Worte, um zu Gott zu sprechen, eigene oder Grundgebete wie das Vaterunser oder die Psalmen, und schließlich das feste eigene Bewusstsein, dass es Gott gibt. Maria habe von Anna gelernt, mit Gott zu leben und auf ihn zuzugehen, seine Stärke in ihr Leben einzuordnen. Auch die Gläubigen heutzutage sollten ihre Lebenserfahrung und Erkenntnis im Glauben richtig weitergeben, appellierte Franz Frühmorgen abschließend an die Besucher - "bessere Spuren können wir nicht hinterlassen!"