Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.06.2017

2

0 20.06.2017

Was lebt im Wasser und am Ufer und warum ist eine sauber Umwelt so wichtig? Diese Fragen gingen rund 50 Schüler der vierten Klassen der Pestalozzischule Sulzbach-Rosenberg auf den Grund und verlegten einen Schultag nach Bühl.

Sulzbach-Rosenberg/Bühl. Wasser und Umwelt stand auf dem Lehrplan und der Fischereiverein Amberg hat im Zuge des Grünen Klassenzimmers Unterricht im Fischerzentrum rund um den Weiher organisiert.Ausgerüstet mit Keschern, Becherlupen und Gummistiefeln und bestens aufgelegt, marschierten die jungen Leute in Gruppen zu den Stationen, heißt es in einer Presseinfo.Zuvor begrüßte Freudenbergs Bürgermeister Alwin Märkl die Schüler und freute sich, dass in seiner Gemeinde so viele junge Leute zu Besuch sind. Hans-Hermann Lier vom Fischereiverein informierte über die Teichwirtschaft, zeigte Skelette von Fischen, Schuppen und Zähne und erklärte die Lebensweise der Flossenträger. Es leben nicht nur Fische im Wasser, informierte Günther Grassler, 2. Vorsitzender, und kescherte gemeinsam mit den interessierten Jugendlichen Bachflohkrebse, Fischegel sowie Steinfliegenlarven und weiteres Getier. Anhand dieser Kleintiere, so Grassler, kann man die Wasserqualität ablesen. "Dort, wo der Bachflohkrebs reichlich vorkommt, ist die Wasserqualität in der Regel in Ordnung", so Grassler.Jugendleiter Christian Pohl übernahm den sportlichen Teil des Außenunterrichts. Geschicklichkeit war gefragt, um mit einer Handangel das Blei gezielt zu werfen. Zur Freude der Kinder hatte Reinhold Lang, Förster a.D. und Jäger, allerlei Präparationen von Tieren, die rund um die Gewässer leben, mitgebracht.Der Fachmann erläuterte die Lebensweise von Biber, Fischotter und Wasservögeln und konnte sich kaum vor Fragen retten. Eine große Umweltstation zeigte anschaulich die Verrottungszeiten der verschiedensten Materialien. Ganz schlimm, so Gerhard Doerfler vom Fischereiverein, seien Plastik und insbesondere Plastiktüten.Es verrottet langsam, zerlegt sich in kleinste Teile, wird über Flüsse bis ins Meer getragen und von Fischen mit der Nahrung aufgenommen. Rektorin Gunda Köstler dankte dem Fischereiverein für den lehrreichen und spannenden Tag im Grünen Klassenzimmer am Bühler Weiher.