28.03.2018

Die Pfarrfamilie von Herz Jesu Rosenberg versammelte sich mit bunt geschmückten Palmbuschen am Kettelerhaus, um die Karwoche zu eröffnen. Nachdem Pfarrer Saju die Palmbuschen gesegnet hatte, stimmten die Kinder vom Kneipp-Kindergarten auf das Geschehen vom Palmsonntag ein. Anschließend spielten Kinder die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem nach. Besondere Aufmerksamkeit galt Esel "Hansi". Er trug Jesus bereitwillig bis zur Herz-Jesu-Kirche. Am Portal erinnerten Kinder in einem Passionsspiel an Petrus, der Jesus verleugnet; an Judas, der ihn verrät; an Pontius Pilatus, der ihn verurteilt; an Personen am Kreuzweg wie Simon von Zyrene oder Veronika mit dem Schweißtuch. Von der Osterhoffnung berichteten der Soldat unter dem Kreuz und Maria von Magdala. Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Pfarrer Saju besonders bei den Kindergartenkindern und bei allen Darstellern, die den Einzug in Jerusalem und die Passion unter der Regie des Familiengottesdienstteams so eindrucksvoll nachgespielt hatten. Bild: mtm