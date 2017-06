Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.06.2017

22.06.2017

2017 ist ein besonderes Wallfahrtsjahr für die Gemeinde St. Marien. Vor 30 Jahren ließ ihr damaliger Pfarrer Fritz Brechenmacher die Wallfahrt nach Gößweinstein wieder aufleben. Seit 1750 "wallen" die Sulzbacher in die Fränkische Schweiz, um dort in der päpstlichen Basilika zu beten.

Geschichtliche Stationen der Wallfahrt "Um 1750 begannen unsere Vorfahren, hierher nach Gößweinstein zu pilgern", unternahm Dekan Walter Hellauer im Pilgergottesdienst einen Exkurs in die Geschichte. In jener Zeit wurde in der Pfarrei St. Marien die Dreifaltigkeitskapelle erbaut, bis heute Ausgangspunkt der Fußwallfahrt.



1784 kam das Verbot der Wallfahrt. Erst 1844 durften die Sulzbacher wieder nach Gößweinstein pilgern und taten das fast 100 Jahre lang. 1941 brachte der Zweite Weltkrieg eine erneute Unterbrechung, die bis 1946 andauerte. Bereits sechs Jahre später wurde die Fußwallfahrt wegen zu geringer Beteiligung wieder eingestellt. Der damalige Stadtpfarrer Fritz Brechenmacher gab 1987, also genau vor 30 Jahren, den Anstoß, diese Tradition wieder aufzunehmen. (thl)

Ausgangspunkt und Aufbruchsbeginn zur zweitägigen Wallfahrt nach Gößweinstein ist die Dreifaltigkeitskapelle in der Schießstätte. Dort versammelten sich 27 Fußwallfahrer am frühen Morgen, um den 51,2 Kilometer langen Weg anzutreten. Hans und Gabriele Schötz hatten die organisatorische Leitung inne.Singend und betend gingen sie über Kleinfalz, Großenfalz und Fromberg nach Bernricht. Die Familie Schuster bot hier erfrischende Getränke an. Nach der Mittagspause in Holnstein steuerten die Wallfahrer Neuhaus an, das Etappenziel des ersten Tages. Während einer Eucharistiefeier wurde die neue Pilgertafel gesegnet. Zur Heimfahrt stand dann ein Bus bereit.Am nächsten Morgen setzten in Neuhaus-Ziegelhütte 44 Gläubige den Fußweg fort durch den Veldensteiner Forst und das romantische Klumpertal. Beim Hufeisen legten sie eine kurze Kaffeepause ein. Während der Mittagsrast in Kirchenbirkig gesellten sich für die letzten Kilometer noch einige Pilger dazu, die mit dem Bus nachgekommen waren.67 Sulzbacher erreichten schließlich Gößweinstein, wo sie die Kapelle des Musikvereins empfing und in die Basilika geleitete. Wallfahrtsseelsorger Pater Aurelian begrüßte sie dort. Dekan Walter Hellauer und Kaplan Daniel Fenk zelebrierten den Pilgergottesdienst. Die Festmesse in C-Dur für Singstimme und Orgel von Anton Cajetan Adlgasser (1729 - 1777) setzten Christina Röckelein (Sopran) aus Bamberg und Kirchenmusiker Steffen Kordmann in Szene.In seiner Predigt kritisierte Dekan Hellauer die Beiträge der ARD-Themenwoche "Woran glaubst du?". Sie hätten vor allem aufgezeigt, was Menschen alles erleiden müssten, wenn sie der Kirche angehören. Der Geistliche dazu: "Ich würde uns wünschen, dass wir aus der Nörglerecke herauskommen und, wenn wir gefragt werden, woran wir glauben, nicht nur aufzählen, was uns an der Kirche oder am weltlichen Bodenpersonal nicht passt. Sondern auch das, was schön und herrlich ist an unserem Glauben. Menschen für Christus gewinnen, dass sie sich mit uns auf den Weg zum dreifaltigen Gott machen, können wir nur, wenn wir von der Schönheit und Herrlichkeit unseres Glaubens erzählen."