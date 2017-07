Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Sie gilt als die älteste Marienwallfahrtskirche Bayerns: Der Heilige Berg Niederbayerns, der Bogenberg, mit dem Gotteshaus Mariä Himmelfahrt war Ziel der gemeinsamen Pfarrwallfahrt Königstein und Edelsfeld.

Edelsfeld/Königstein. Franziskanerpater Marek, der Seelsorger der Pfarrei Bogenberg, erzählte von der langen Geschichte des Marienheiligtums, das seit vielen Jahrhunderten von Wallfahrern besucht wird.Besonders eindrucksvoll ist die Kerzenwallfahrt der Holzkirchener: Seit Ende des 15. Jahrhunderts tragen sie an Pfingsten eine 13 Meter lange Kerze auf den Bogenberg. Sie legen die 75 Kilometer in zwei Tagen zurück. Das Gelübde geht auf das Jahr 1492 zurück, als der Holzbestand der Holzkirchener durch den Borkenkäfer bedroht war. Am Fuß des Berges wird die Kerze aufgerichtet und stehend zum Gipfel getragen. Fällt sie um, so geschehen 1913 und 1938, folgen laut Volksglauben Unglück und Krieg. Gänsehaut verursachte die Erzählung des Paters, dass heuer der Träger stolperte, die Kerze aber von anderen Pilgern noch aufgefangen werden konnte.Gemeinsam mit drei weiteren Wallfahrtsgruppen feierten die Edelsfelder und Königsteiner den Gottesdienst. Zweite Station an diesem Tag war das Glasdorf Arnbruck. Nach einer beeindruckenden Vorführung von Glasbläsern stand genügend Zeit für Kaffee und Kuchen und einem Bummel durch die Verkaufsräume und den kleinen Park zur Verfügung.Zum Abschluss des gelungenen Ausfluges bedankte sich Pfarrer Hans Zeltsperger bei Organisator Gerhard Graf und seiner Frau: "Man hat fast schon eine Garantie für einen schönen Tag, wenn Sie die Fahrt planen".