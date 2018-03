Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.03.2018

Schreck in der Morgenstunde: Mit seinem Pkw der Marke Daewoo fuhr am Samstag gegen 9.10 Uhr ein 50-jähriger Amberger von der Bundesstraße B 85 auf der Kreisstraße AS 35 (Europastraße) in Richtung Sulzbach-Rosenberg. In einer Rechtskurve geriet der Mann aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt. Er fuhr in den linken Straßengraben, das Fahrzeug überschlug sich dort und blieb auf dem Dach liegen. Der Aufprall war aber nicht sehr stark, so dass der Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb. Den Schaden am Fahrzeug schätzte die Polizei auf rund 2000 Euro.