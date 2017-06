Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.06.2017

896

0 11.06.2017896

Weil er einem Reh auswich, kam ein 21-Jähriger von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Obwohl er sich schwer verletzte, konnte er sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

(blu/oy) Der Autofahrer aus Sulzbach-Rosenberg wich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr einem Reh aus, das die Fahrbahn auf der Staatsstraße 2164/Hofgartenstraße, etwa 500 vor der Bereitschaftspolizei, überquerte. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, zog eine etwa 50-Meter lange Schneise durch Gebüsch und Wald und überschlug sich dabei mehrfach.Obwohl er sich nach Polizeiangaben dabei - äußerlich nicht sichtbar - schwer verletzte, konnte er sich selbst aus seinem schrottreifen Fahrzeug befreien.Anschließend begab er sich zur nahen Bereitschaftspolizei-Abteilung und suchte dort um Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann ins St.-Anna-Krankenhaus. Wie es in der Pressemitteilung heißt, konnte die Schwere der Verletzungen noch nicht konkreter genannt werden, er steht weiter unter ärztlicher Beobachtung.Sein Audi hat Totalschaden. Nach derzeitigem Stand dürfte es zu keiner Berührung mit dem querenden Reh gekommen sein. Da zunächst die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich doch nicht alleine im Fahrzeug befunden haben könnte, suchte die Polizei mit Hilfe der umliegenden Feuerwehren der Bereich um den Unfallwagen nach eventuellen weiteren Verletzten abgesucht. Die Suche verlief negativ, zeitgleich bestätigten die Angehörigen des jungen Mannes telefonisch, dass er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alleine im Wagen war.