Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.05.2018

11.05.2018

Einen ereignisreichen Mittwoch verbrachten die Beamten der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg. Zunächst ging es um einen Brandfall: Ein zehnjähriger Junge warf gegen 20.20 Uhr ein glühendes Stück Papier in die eigene Plastik-Papiertonne, die zum Teil befüllt war und sich im Gartenhaus des Grundstücks befand.

Wortgefecht an Kreissäge

Dabei fingen die Tonne und einige der nebenan liegenden Holzscheite Feuer. Die Holztür wurde ebenso in Mitleidenschaft gezogen. Ein herbeieilender Nachbar bemerkte die Rauchentwicklung und bekämpfte den Brand mit einem Feuerlöscher. Die hinzukommende Feuerwehr Rosenberg löschte den Brand endgültig ab. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.Bei einem Nachbarschaftsstreit unter zwei Rentnern eskalierte am Mittwoch das kurze Wortgefecht, das sie sich lieferten. Der an einer Kreissäge arbeitende 74-Jährige ließ sich von seiner Nachbarin so provozieren, dass ihm der Geduldsfaden riss und er ihr (laut ihren Angaben) ein Stück Holz hinterherwarf, das sie angeblich am Rücken traf.Dies stritt der Mann jedoch vehement ab. Ob das Holzstück nun flog oder nicht, müssen weitere Ermittlungen klären. "Augenscheinlich waren keine Verletzungen zu erkennen", weiß der Polizeibericht.Zwei Männer im Alter von 25 und 39 Jahren, die sich notgedrungen ein Doppelbett in einer Gemeinschaftsunterkunft teilen müssen, gerieten am Abend in Streit. Durch das Schnarchen des 39-Jährigen fühlte sich sein Bettnachbar so gestört, dass er ihn aufforderte, das Zimmer zu verlassen. Dies verweigerte der gesundheitlich angeschlagene Mann.Der Streit entwickelte sich zu einer Schubserei und endete mit einem Fußtritt in die Rippen des Älteren. Ernsthaft verletzt wurde er nicht, so die Polizei.