Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.01.2018

Aggressionen und die Folgen von reichlich Alkoholkonsum hielten die örtliche Polizei am Samstag in den frühen Morgenstunden auf Trab. Gleich dreimal mussten die Beamten zu einer Disco in der Innenstadt ausrücken. Zunächst begehrte dort gegen 1.50 Uhr ein 20-Jähriger an der Eingangstür Einlass. Da er jedoch bereits vor einigen Wochen wegen ungebührlichen Verhaltens Hausverbot erhalten hatte, verwehrte ihm der Sicherheitsdienst den Zutritt.

Damit zeigte sich der junge Mann jedoch gar nicht einverstanden. Zunächst reagierte er entsprechend aggressiv, verließ jedoch den Eingangsbereich. Nach zehn Minuten kehrte er zurück und ging erneut angriffslustig auf die Security und die bereits anwesende Polizeistreife los. Auch wollte er sich nicht ausweisen und musste in Gewahrsam genommen werden. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Arrestzelle der Polizei.Erneut musste die Polizei gegen 3 Uhr alarmiert werden. Grund hierfür war, dass ein bislang unbekannter Mann, offensichtlich grundlos, jedoch aber absichtlich, einen Barhocker im Lokal in Richtung einer 20-jährigen Frau aus dem Landkreis warf. Der Hocker traf die Frau am linken Fuß, wodurch sie Prellungen davon trug. Sie musste einen Arzt aufsuchen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 27 Jahre alt, und 175 Zentimeter groß, er hatte eine schlanke Figur und schwarze glatte kurze Haare. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg zu melden.Den Schlusspunkte setzte schließlich gegen 2.25 Uhr ein Vorfall, zu dem nicht nur die Polizei, sondern auch der Rettungsdienst zur Lokalität gerufen wurden. Eine 52-Jährige war derart alkoholisiert, dass sie die Treppe zur Disco hinabstürzte. Hierbei zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu und schlug sich einen Zahn aus. Ein Verschulden Dritter konnte ausgeschlossen werden. Die Verletzte musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum nach Amberg gebracht werden.