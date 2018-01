Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.01.2018

15.01.2018

Montagfrüh um 6.45 Uhr stand die Polizei vor der Tür, ausgestattet mit einem Durchsuchungsbescheid des Amtsgerichts Amberg: Die Aktion galt einem 18-Jährigen, der als Täter für etliche illegale Graffiti-Sprayaktionen verdächtigt wurde. Und die Beamten fanden, wonach sie suchten: Spraydosen, Latex-Handschuhe, eine Sammlung von Motiven und Texten - "erdrückendes Beweismaterial", wie der Vize-Chef der Sulzbacher Polizei, Peter Krämer, es formulierte. Zwei Jahre schon war den Ermittlern ein ganz bestimmtes Motiv aufgefallen - wohl immer von ein- und derselben Hand gefertigt: der des 18-Jährigen. Auf die Schliche gekommen waren ihm die Fahnder über die Auswertung des Handys eines Gleichaltrigen in einem anderen Fall. Hier kam ein Foto zum Vorschein mit diesem "Tag" und mit dem mutmaßlichen Täter.

Nach aktuellem Stand ist dieser für mindestens 20 Sachbeschädigungen verantwortlich - an Fassaden, aber auch an Toilettenhäuschen, Kreuzwegstationen, Fassaden, in Unterführungen oder an der Stadtmauer. Der Sachschaden liegt bei 6000 Euro. "Ein politischer Hintergrund ist nicht zu erkennen", so Krämer.