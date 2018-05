Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.05.2018

Besonders geschickt stellten sich die beiden Einbrecher nicht an, die in der Nacht zum Donnerstag eine Gaststätte am Annabergweg heimsuchten. Offenbar hatten frühere "Erfolge" sie leichtsinnig gemacht.

Die Mitteilung traf bei der Polizeiinspektion gegen 2.45 Uhr ein: In der Gaststätte sind Einbrecher am Werk. Sofort brausten Streifenbesatzungen los, nicht nur einheimische, sondern auch von benachbarten Dienststellen. Sie stießen zunächst lediglich auf Spuren der Tat: ein aufgehebeltes Fenster und in den Gasträumen ein aufgebrochener Spielautomat. Die Einbrecher selbst waren bereits auf der Flucht. Und auch hier hinterließen sie Spuren: Ein Geldbehälter aus dem Automaten und "andere tatrelevante Gegenstände", wie es der Pressebericht der PI formuliert, zeigten an, in welche Richtung die Täter abgezogen waren.Das erleichterte die Fahndung. So gelang es der Polizei bereits wenig später - gegen 3.20 Uhr -, die Einbrecher dingfest zu machen. Es waren zwei junge Sulzbach-Rosenberger, 21 und 22 Jahre alt, die im Keller eines Mehrparteienhauses unweit vom Tatort einer "Feierabend-Halben" (so der Pressebericht) zusprachen.Die Situation ließ nicht viele Fragen offen, hatten die beiden doch Teile der vermuteten Beute bei sich, Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Also nahmen die Beamten die jungen Männer vorläufig fest und brachten sie zur Dienststelle. Die Beweislast war so eindeutig, dass eine Bereitschaftsstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Amberg in den frühen Morgenstunden die Festsetzung der beiden Delinquenten anordnete. Bei ihren Vernehmungen räumten sie schließlich den Gaststätteneinbruch ein. Es lagen jedoch noch weitere Beweise vor, unter deren Druck sie schließlich gestanden, an zwei weiteren Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Der erste davon geschah in der Nacht zum 4. April und betraf einen Friseursalon in der Frühlingstraße. Beim zweiten, der sich in der Nacht zum 11. April ereignete, war ein Bürogebäude in der Industriestraße das Ziel. Bei diesen beiden Taten war den Männern ebenfalls Bargeld in die Hände gefallen, insgesamt in mittlerer dreistelliger Höhe. Bei ihren Beutezügen hinterließen die Einbrecher zudem Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg kamen die beiden jungen Männer am Donnerstagnachmittag vor den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg. Er erließ zwei Haftbefehle, wonach die Polizei die beiden Sulzbach-Rosenberger in verschiedene Haftanstalten einlieferte.