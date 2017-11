Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.11.2017

Mit der Umstellung von der Sommer- zurück zur Winterzeit beginnt in unseren Breiten die dunkle Jahreszeit. Die Tage werden kürzer und die Gelegenheiten für Einbrecher, im Schutz der Dunkelheit in Häuser und Wohnungen einzudringen, günstiger.

Zwar sind die statistischen Zahlen im laufenden Jahr leicht rückläufig. Jedoch muss gerade zum Ende des Jahres hin mit einem Anstieg gerechnet werden. Deshalb werden die polizeilichen Präventionsmaßnahmen im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls in der Oberpfalz weiterhin forciert.Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, die in den vergangenen Jahren einen Info-Stand auf dem traditionellen Martinimarkt eingerichtet hatte, beschreitet in diesem Jahr einen neuen Weg. Zusammen mit dem kriminalpolizeilichen Fachberater wird am Mittwoch, 8. November, eine Präventionsveranstaltung zum Thema "K-Einbruch - Sichern Sie Ihr Zuhause" im Vereinsheim der Edelweißschützen Obersdorf abgehalten.Beginn ist um 19 Uhr im Schützenhaus an der Frohnberger Straße 15 in Sulzbach-Rosenberg. Der Schützenmeister Jimmy Hausmann hofft zusammen mit dem Referenten der Kriminalpolizei Amberg, Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sennfelder, und der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg auf reges Interesse. Zur besseren Planung werden Interessierte gebeten, sich bei Jimmy Hausmann unter 0175/5 34 59 64 oder bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter 09661/87 44-0 anzumelden.