Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.05.2017

So hatten sich die drei bislang unbekannten jungen Leute den Verlauf ihrer Aktion bestimmt nicht vorgestellt, als sie sich in der Nacht zum heutigen Dienstag mit ihren Fahrrädern aufmachten, um in den Wertstoffhof am Erlheimer Weg einzubrechen. Am Ende mussten sie ohne Beute flüchten und ihre Fahrräder zurücklassen.

Laut Polizeiangaben ging bei der örtlichen Polizeiinspektion kurz nach 2 Uhr nachts die Mitteilung ein, dass sich Personen im Bereich des Wertstoffhofes aufhalten und dort Lärm verursachen sollen.Streifenbesatzungen vor Ort konnten drei Personen ausmachen, die zu Fuß flüchteten. Die drei Unbekannten liefen vermutlich über die angrenzende Bahnlinie in Richtung Wohngebiet Lerchenfeld oder hin zur B 85. Eine eingeleitete Fahndung war nicht erfolgreich.Bei ihrer Flucht mussten die Täter allerdings ihre Fahrräder und einen auffälligen Rucksack in Tatortnähe zurücklassen. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein silberfarbenes Treckingrad der Marke „Vortex“, ein silber-schwarzes Mountainbike der Marke „Bulls“ sowie um ein silber-schwarzes Citybike. Außerdem blieb ein auffälliger rosa-grauer Rucksack am Tatort zurück.Die Polizei interessiert nun, ob jemand die abgebildeten Gegenstände wiedererkennt und ihren Besitzern zuordnen kann. Hinweise nimmt die örtliche Inspektion unter Tel. 09661 / 87440 entgegen.