21.09.2017

Zwei polizeibekannte Männer sind am Mittwoch beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Rosenberger Straße erwischt worden. Als einer von beiden das Weite suchen wollte, nahm ein Kunde die Verfolgung auf: Er schnappte den 35-Jährigen im Stadtpark.

Einer Mitarbeiterin des Drogeriemarktes in der Rosenberger Straße fielen am Mittwoch gegen 14 Uhr zwei Männer im Geschäft auf. Die Frau gab bei der Polizei an, dass sich die beiden verdächtig verhielten. Während einer sich immer wieder umdrehte und seinen Komplizen abschirmte, steckte dieser - wie sich später herausstellte - zwei Parfumflacons im Wert von knapp 150 Euro ein.Die Mitarbeiterin sprach einen der beiden Männer auf den Diebstahl an und bat ihn, mit ins Büro zukommen, bis die Polizei eintreffe. Plötzlich riss er sich los und rannte mit der Beute aus dem Drogeriemarkt. Dabei verlor er die zwei Parfumfläschchen aus seiner Tasche.Das beobachtete wiederum ein 40-jähriger Kunde und griff couragiert ein: Der Sulzbach-Rosenberger nahm die Verfolgung auf, stellte den 35-jährigen Flüchtigen im Stadtpark und übergab ihn dann der Polizei.Der zweite Täter, ein 38-Jähriger, blieb im Geschäft zurück und gab an, mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben, teilen die Beamten mit. Aber auch er wurde festgenommen.Die Ermittlungen ergaben, dass beide Täter zusammen aus dem Schwandorfer Raum nach Sulzbach-Rosenberg angereist waren, um hier die Tat zu begehen. Sie waren jedoch nicht zum ersten Mal in der Stadt:. Sein Freund wurde kurze Zeit später als Mittäter identifiziert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wurden die beiden Ladendiebe auf freien Fuß gesetzt.