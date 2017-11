Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.11.2017

26.11.2017

Sulzbach-Rosenberg/Neukirchen. Die Polizeiinspektion im Schloss erreichte am Samstag gegen 20.15 Uhr die Meldung einer Autofahrerin, dass sich auf der Bundesstraße 14 im Bereich der Ortschaft Haid eine größere Gruppe von Personen, darunter auch Kinder, zu Fuß in Richtung Weigendorf bewegt.

Während die Landkreisbewohnerin mit ihrem Wagen die am Straßenrand wartende Personengruppe zu den vorbeifahrenden Autos hin absicherte, machten sich Beamte der Polizeiinspektion, des Einsatzzuges der Operativen Ergänzungsdienste Amberg und der benachbarten Polizeiinspektion Hersbruck auf den Weg nach Haid.Dort trafen sie kurze Zeit später auf insgesamt 21 Menschen aus dem Iran, dem Irak und Afghanistan, darunter auch fünf Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Personen nach einer mehrere Tage andauernden Reise auf der Ladefläche eines Lkw erst kurz zuvor bei Haid am Fahrbahnrand ausgesetzt worden waren.Während auch überregional die Fahndung nach dem flüchtigen Lkw anlief, transportierten die Polizeibeamten die Flüchtlinge - allesamt wohlauf - zur Dienststelle in die Herzogstadt. Über die Amberger Rettungsleitstelle lief anschließend in den Räumen der Polizeiinspektion die Versorgung der Gruppe an. Unter Führung des Rettungsdienstleiters stellte die "Schnelleinsatzgruppe Betreuung" des BRK Amberg die erste Versorgung der Menschen mit Essen und Getränken sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die Flüchtlinge am Sonntag in den frühen Morgenstunden in eine Erstaufnahmeeinrichtung nach Regensburg.