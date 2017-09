Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.09.2017

Ein Holzstapel und Teile eines Daches sind am Mittwochabend in der Czeikestraße in Sulzbach-Rosenberg in Brand geraten. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und verhinderten wohl Schlimmeres.

Wie die Polizei Sulzbach-Rosenberg mitteilt, musste die Feuerwehr Rosenberg am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mit ihrem Löschzug ausrücken, um einen Brand in der Czeikestraße zu löschen. Dort war an der Außenfassade einer Garage ein Holzstapel und Teile des Daches in Brand geraten.Die 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude und einen Vollbrand der Garage verhindern. Nach ersten Erkenntnissen dürfte wohl eine defekte elektrische Außenbeleuchtung beim des Holzstapel unter der Dachtraufe verantwortlich für den Brand gewesen sein. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.