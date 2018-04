Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Zum Start der Motorrad-Saison richtete die örtliche Polizeiinspektion am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 85 bei Prangershof eine Kontrollstelle ein, um die dort vorbeikommenden Biker im Hinblick auf die Gefahren, die ihr Hobby mit sich bringt, zu sensibilisieren.

Zwar verfügt das Straßennetz im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle laut Pressemitteilung der Polizei nicht über die klassischen "malerischen Motorradstrecken", dennoch zählt die Bundesstraße 85 zu einer von motorisierten Zweiradfahrern gern genutzten "Transitstrecke", beispielsweise in Richtung Motorrad-Dorado Fränkische Schweiz.Bei der dreistündigen Kontrolle hielten die Beamten insgesamt 26 Motorradfahrer an und thematisierten mit ihnen im persönlichen Gespräch Problemfelder wie die mangelnde Fitness mancher Fahrzeugführer, die nicht angepasste Geschwindigkeit, die Gefahr, übersehen zu werden, sowie andere unfallträchtige Verkehrssituationen. Als nachhaltige Erinnerung an die Kontrolle bekamen die Kradfahrer von den Ordnungshütern einen Flyer in Herzform überreicht, auf dem das Wichtigste noch einmal zum Nachlesen zusammengefasst ist.Insgesamt verlief die Aktion gemäß den Angaben der Polizei in beiderseits entspannter Atmosphäre. Keiner der vorbeikommenden Motorradfahrer musste beanstandet werden, und so sei das präventive Vorgehen von ihnen auch gelobt worden.