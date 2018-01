Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.01.2018

Sie ist betagt, aber immer noch voller Tatendrang. Zumindest lässt die Tatsache, dass sie mit 91 Jahren und mit dem 1960 erworbenen Führerschein weiter am Steuer ihres Autos sitzt. So auch am Donnerstag, als die Seniorin zur Erledigung von Geldgeschäften von ihrem Wohnort im Landkreis nach Rosenberg gefahren war.

Ab 14.45 Uhr lief das Ganze nicht mehr nach Plan. Denn als die Frau ihren Opel vom Sparkassen-Parkplatz rückwärts auf die Straße rangierte, übersah sie einen fahrenden Pkw, gesteuert von einer 20-Jährigen. Die Jüngere staunte nicht schlecht, als der Wagen nicht stehenblieb, sondern in Richtung Sulzbach gelenkt wurde - quasi Unfallflucht. Die Geschädigte heftete sich ans Heck des Verursacherfahrzeugs. Aber trotz ständiger Lichtzeichen und unter Hupeneinsatz rollte der Opel vor ihr weiter. Irgendwann dann im Stadtgebiet wurde eine Streifenbesatzung des Amberger Einsatzzuges darauf aufmerksam und es gelang, die Seniorin zu stoppen. "Das Auto war rundum ramponiert", schilderte Hauptkommissar Peter Krämer, stellvertretender Inspektionsleiter in Sulzbach, das Bild, das sich den Beamten bot. Die Frau habe wohl von dem Anprall nichts mitbekommen.