Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.09.2017

Die Polizei Sulzbach-Rosenberg und die Kriminalpolizei Amberg sind auf der Suche nach Zeugen: Eine 13-Jährige soll am Donnerstagmorgen auf dem Schulweg in Sulzbach-Rosenberg von zwei Männern festgehalten und berührt worden sein.

Wer hat Beobachtungen gemacht?

Gegen 7.30 Uhr, so gibt es die Schülerin an, hätten zwei etwa 35 Jahre alten Männer das Mädchen bei der Fußgängerunterführung der B 14, nahe der Hans-Göth-/Edelsfelder Straße an- und letztlich festgehalten. Die Männer sollen die 13-Jährige intim berührt haben. Die Schülerin beschreibt, dass einer der Männer eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und eine Mütze trug. Der andere war mit einem blauen Pullover und einer blauen Hose bekleidet. Beide sollen etwa 1,80 Meter groß sein und haben nicht Deutsch gesprochen.Die Mutter des Mädchens wandte sich daher am Donnerstagmorgen sofort an die Polizei, nachdem die 13-Jährige wieder nach Hause gelaufen ist. Beamte der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg leiteten eine Fahndung nach den beiden Männern ein.Die Kriminalpolizei Amberg hat noch in den Morgenstunden des Donnerstags die Ermittlungen aufgenommen, hat das Mädchen befragt und den angegebenen Tatort untersucht. Nun benötigt die Polizei Zeugen, um den Vorfall aufklären zu können. Wer hat am Donnerstag, den 21. September, zwischen 7 und 8 Uhr im Bereich der Fußgängerunterführung der B14 in Sulzbach-Rosenberg, in der Hans-Göth-, Edelsfelder- oder Glückaufstraße, Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dem angegebenen Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnten?Zudem fragt die Kriminalpolizei: Wer hat das Mädchen auf dem genannten Weg gesehen? Sie trug bunte Leggins mit aufgedruckten Rosen und eine schwarze Adidas-Trainingsjacke. Hinweise werden unter der Rufnummer 09621/890-0 entgegengenommen.