Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.12.2017

Die Polizei überwachte bereits die Wohnung - allerdings tauchte der Betrüger nicht auf: In Sulzbach-Rosenberg hat am Mittwoch ein Unbekannter mit einer dreisten Masche versucht, einem 62-Jährigen 3000 Euro abzunehmen.

Gegen 10.20 Uhr meldete sich bei dem 62-Jährigen telefonisch ein Mann. Er gab sich als Mitarbeiter der Justiz in Stuttgart aus und teilte dem verdutzten Sulzbach-Rosenberger mit, dass dieser eine Klage in einem Sammelverfahren verloren habe und nun 3000 Euro zahlen müsse. Dieser Betrag werde noch am gleichen Tag an dessen Wohnanschrift abgeholt.Der 62-Jährige fiel laut Polizei aus allen Wolken. Er wusste nichts von einem Klageverfahren und wendete sich vertrauensvoll an seine Polizeiinspektion am Luitpoldplatz. Umgehend veranlassten die Ermittler eine Überwachung der Wohnung, dem 62-Jährigen gaben die Beamten Verhaltenshinweise mit auf den Weg. Gleichzeitig versuchte die Polizei, die Nummer des Anrufers zurückzuverfolgen. Bis in die Abendstunden meldete sich der Unbekannte nicht mehr. Auch tauchten keine Komplizen von ihm in Sulzbach-Rosenberg auf.Die Polizei weist darauf hin, dass keine Verwaltung, keine Gerichtsbarkeit oder Justiz auf eine solche Weise vorgehen würde. "Es wird niemand telefonisch aufgefordert werden, Verfahrenskosten in bar an der Wohnungstür zu übergeben", betont Polizeihauptkommissar Peter Krämer. "Solche Kosten werden üblicherweise immer mit schriftlichen Bescheid mitgeteilt, der dann auch eine entsprechende Zahlungsfrist beinhaltet."Um möglichen Betrügern das Handwerk legen zu können, sucht die Polizei weitere mögliche Opfer. Sie werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und, wenn möglich, die Telefonnummer des Anrufers mitzuteilen.