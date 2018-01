Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.01.2018

Im Bereich der Rosenberger- und Hofgartenstraße waren am Dienstag Beamte der Polizeiinspektion unterwegs, um zu überprüfen, in wie weit eine Handy-Kontrollaktion am 5. Dezember vergangenen Jahres fruchtete. Damals waren innerhalb von nur zwei Stunden sechs Fahrzeugführer beanstandet worden, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten.

Am Dienstag erzielten die Ordnungshüter fast ähnliche Ergebnisse. Innerhalb von dreieinhalb Stunden wurden acht Verstöße festgestellt. Obwohl nach der Bußgeldverschärfung nun doch ein schmerzlicher Geldbetrag (100 Euro Geldbuße plus Auslagen und Gebühren) zu berappen ist, sind jedoch immer wieder Autofahrer mit dem Handy am Ohr unterwegs. Auffallend war, dass es meist Gewerbetreibende waren, die beruflich unterwegs sind. Überwiegend mit Lieferantenfahrzeugen, die allesamt leicht mit einer Freisprecheinrichtung auszurüsten sind. Diese Maßnahme würde nicht nur die Geldbörse und das Punktekonto in Flensburg schonen, sondern auch einen wesentlichen Teil zu Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen.Auch im neuen Jahr werden weitere Aktionen der Polizei im Zuge der Verkehrssicherheitsaktionen stattfinden, heißt es in der Presseinfo weiter.