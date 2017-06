Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.06.2017

116

0 26.06.2017116

Die Herzogstadt hat drei Tage lang durchgefeiert. Die Polizei bilanzierte am Montag einen ausgesprochen ruhigen Verlauf des Altstadtfests. Wo die Ordnungshüter auf den Plan treten mussten, war zumeist übermäßiger Alkoholgenuss die Ursache der Vorfälle.

Bei herrlichstem Wetter ging das Altstadtfest über die Bühne. Die Bedingungen waren optimal, und so strömten mehrere Tausend Besucher in die Stadt. Der Pressebericht der PI listet folgende Fälle auf, bei denen die Polizei eingreifen musste:Betrunkener leistet WiderstandEine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion wurde am Samstag gegen 4 Uhr zu einer Disco an der Rosenberger Straße gerufen. Dort war es zu einer Schlägerei gekommen. Ein Beteiligter ließ sich nicht beruhigen und zeigte sich weiterhin aggressiv. Als die Beamten zum Einsatzort kamen, ging der 37-Jährige gerade auf seinen ein Jahr jüngeren Bruder los. Die Polizisten konnten das jedoch unterbinden, fixierten den 37-Jährigen, indem sie ihm Handschellen anlegten. Gegen diese Maßnahme wehrte der Mann sich massiv und war auch weiterhin nicht zu beruhigen. Er wurde zur Dienststelle gebracht und nach einem Alkotest, der knapp über 2 Promille anzeigte, in eine Arrestzelle gesperrt. Dort durfte der Mann seinen Rausch ausschlafen. Die Beamten blieben unverletzt.Bluterguss nach OhrfeigeAm Samstagabend kam es in der Rosenberger Straße zu einer Körperverletzung. Ein 18-Jähriger schlug einem 19-Jährigen mit der flachen Hand derart ins Gesicht, dass dieser mit einer Schwellung und einem Bluterguss am linken Auge ins Krankenhaus gebracht werden musste.Scharf auf KupferabdeckungIn der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte eine rund zwei Meter lange Kupferabdeckung an einem Kellerabgang am Luitpoldplatz herausgerissen und mitgenommen. Die Tat dürfte zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, begangen worden sein. Schaden: etwa 800 Euro.Kfz-Kennzeichen als BeuteEin 19-jähriger Festbesucher hatte seinen Mercedes am Samstag von 20 bis 23 Uhr in der Alten Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu dem Auto zurückkam, fehlte das hintere amtliche Kennzeichen AS-GB 163. Offensichtlich hatte jemand das Schild samt Plastikhalterung abgerissen und mitgenommen. Teile der Plastikhalterung lagen noch auf der Fahrbahn. Der Schaden wird auf 30 Euro geschätzt.Verlobte im Streit: TrennungZu einem Einsatz am westlichen Stadtrand wurde die Polizei am Sonntag kurz vor 2 Uhr gerufen. Grund war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Verlobten, die nach dem Besuch des Altstadtfests deutlich betrunken aneinandergeraten waren. Die 39-Jährige (1,6 Promille) wollte sich noch in der gleichen Nacht von ihrem Partner (42 Jahre, 1,7 Promille) trennen. Zur Beruhigung der Lage verließ der Mann die gemeinsame Wohnung und übernachtete bei einem Bekannten. Eine medizinische Versorgung brauchten die beiden Streithähne nicht.Er will nicht raus aus der DiscoDer Sicherheitsdienst einer Disco an der Rosenberger Straße rief am Sonntag gegen 4.15 Uhr bei der Polizei an und fragte nach Unterstützung, da ein unliebsamer Gast, gegen den bereits ein Hausverbot ausgesprochen worden war, das Lokal nicht verlassen wollte. Der 22-Jährige, bei dem ein Alkotest 1,8 Promille anzeigte, verließ zusammen mit den Beamten die Disco. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.Durst am frühen MorgenEin Sicherheitsdienst-Mitarbeiter verständigte am Sonntag gegen 5.20 Uhr die Polizei, weil er einen 21-Jährigen dabei erwischt hatte, wie er nach Ausschankende hinter den Tresen ging und eine Limoflasche mitnehmen wollte. Der Betrunkene (im Alkotest brachte er es auf 1,8 Promille) zeigte sich einsichtig und wurde nach der Feststellung seiner Personalien wieder entlassen.Kopfverletzungen nach RauschEin 42-Jähriger aus Amberg stürzte am Sonntag gegen 6.35 Uhr ohne Fremdverschulden wegen seiner Trunkenheit auf die Straße und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Ein Notarzt veranlasste, dass der Rettungsdienst den Verletzten ins St.-Anna-Krankenhaus transportierte. Ein Alkotest war aufgrund seines Zustands nicht möglich.Marihuana in der HosentascheAls ein 15-jähriger Schüler am Sonntag gegen 22.30 Uhr vom Altstadtfestbesuch nach Hause kam, wurde er von seinen Eltern in der Wohnung nach Rauschgift durchsucht. Offensichtlich hatte es zuvor bereits ähnliche Vorfälle gegeben. Der Vater fand in der Hosentasche ein Plastiktütchen mit einigen Gramm Marihuana und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher. In der Wohnung selbst fand sich kein weiteres Rauschgift. Der Schüler wurde in der Obhut der Eltern belassen. Das Jugendamt wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.