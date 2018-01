Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.01.2018

Ob es am Sturmtief Friederike lag? Der große, weiße Schwan irrte umher und behinderte den Verkehr im Bereich der Neumarkter Straße/Berufsschulzentrum. Das teilten mehrere besorgte Anrufer am Donnerstag gegen 13.15 Uhr der Polizeiinspektion mit.

Eine Streifenbesatzung fuhr daraufhin zur Kreuzung an der Berufschule und stellte dort sogleich einen stattlichen Jungschwan fest, der auf der Straße herumlief und sich vom Autoverkehr und auch von den Polizeibeamten in Uniform kein bisschen beeindrucken ließ.Als dann der Oberkommissar aus dem Streifenwagen stieg, empfing ihn der Schwan gleich mit einem eindrucksvollen und eindeutigen Fauchen und Zischen. Der junge Schwan missachtete alle Zeichen und Weisungen der Polizei und stellte sich trotzig dem Beamten Auge in Auge gegenüber auf.Ein Anwohner versuchte, den Stadtweiher-Bewohner mit Salat und Brotresten von der gefährlichen Fahrbahn zu locken, aber der Vogel verschmähte die Leckereien und blieb beharrlich an Ort und Stelle. Dabei ließ er den Polizeibeamten aber nicht aus den Augen.In einem günstigen Augenblick schlich sich ein Anwohner von hinten an das Tier heran und gab ihm einen leichten Klaps auf das befiederte weiße Hinterteil, woraufhin der Schwan dann endlich in Richtung Bürgerpark davon watschelte. Vogel und Polizeibeamter blieben übrigens unverletzt.