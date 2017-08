Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.08.2017

Ein völlig außer Rand und Band geratener Mann samt Eisenstange hält eine Streifenwagenbesatzung in Atem. Dann kommt auch noch ein Krummsäbel hinzu, und nahe dem Waldfriedhof fehlen mir nix, dir nix 15 Ster Holz. Die Beamten der Sulzbach-Rosenberger Polizeiinspektion haben ein ereignisreiches Wochenende hinter sich.

Aus dem Protokoll der Polizei Katzenbesitzer gesucht



Eine Katze mit schwarz-weißem Fell querte am Sonntag gegen 23 Uhr im Bereich des ehemaligen Hallenbades die Rosenbachstraße, wurde von einem Pkw erfasst und verletzt. Danach wurde sie in eine Tierarztpraxis gebracht und behandelt. Da der Vierbeiner keinen Besitzer-Chip trug, bittet die Polizei den Halter, sich zu melden: 09661/87 44-0. (ben)



Zündapp vom Bahnhof weg



Wochen zurück liegt ein Diebstahl, den ein 16-Jähriger am Sonntag anzeigte. Nach dessen Angaben hatte er sein schwarz-gelbes Zündapp-Mountainbike am 24. Juni von 10 bis 14 Uhr beim Radständer am Bahnhof unversperrt hinterlassen. Den Wert gab der Jugendliche mit rund 220 Euro an. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Verbleib des verschwundenen Radls: 09664/87 44-0. (ben)



Marihuana auf der Fensterbank



"Am offenen Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Bayreuther Straße steht eine Marihuanapflanze." Diese Mitteilung lief am Freitag Mittag bei der Polizei im Sulzbacher Schloss auf. Flugs rückten Ermittler an, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Und der Blick von der Straße bestätigte, was der Anrufer vermeldet hatte. Die Beamten begaben sich zu der Wohnung und stellten die 45-jährige Mieterin zur Rede. Diese gab sich ahnungslos und sagte, sie wisse nicht, dass es sich um Marihuana handle. Den Topf samt Gewächs händigte sie ohne Umschweife an die Ordnungshüter aus. Dennoch: Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bleibt ihr nicht erspart. (ben)

Der Alarmruf ging am Montag gegen 1.15 Uhr ein: "Ein wildgewordener Mann läuft mit einer Eisenstange den Schelmesgraben rauf und runter. Er schreit herum, er werde Leute niederschlagen", so lautete die Nachricht sinngemäß. Daraufhin machte sich eine Streife auf in Richtung des beschriebenen Ortes.Und tatsächlich, als der Lichtkegel des Dienstwagens den Nachtschwärmer im Visier hatte, hob dieser die kurz zuvor aus einer Gartenmauer gerissene Stange und bewegte sich auf das Polizeiauto zu. Dieses setzte zurück, gleichzeitig ging das Blaulicht an. Für den Wüterich Grund genug, von einem weiteren Vorgehen abzulassen. Er legte die Stange zu Boden und gab sich friedfertig. Stellvertretender Inspektionsleiter Peter Krämer sagte hinterher: "Es war nicht so, dass der Mann gezielt gegen die Polizei vorgehen wollte."Im Gegenteil: Als die Beamten ihn ansprachen, wirkte er besänftigt und machte sich bereitwillig mit auf den Weg in seine nahe gelegene Wohnung. Dort allerdings war es mit der Ruhe wieder vorbei - und es tat sich erneut Gefahr auf, denn hinter der Haustüre stand griffbereit ein Krummsäbel. Einer Polizistin gelang es, diese Waffe aus dem Haus zu werfen, außerhalb der Reichweite des 57-Jährigen.Als dieser sich darauf erst richtig in Rage steigerte und begann, Hausrat um sich und ins Treppenhaus zu werfen, blieb den Ordnungshütern nichts anderes übrig, als den Mann in seiner akuten psychischen Ausnahmesituation in Gewahrsam zu nehmen. Anschließend wurde er wegen Eigen- und Selbstgefährdung ins Bezirksklinikum nach Regensburg gebracht. Erleichterung am Ende bei der Polizei, denn, so heißt es im Pressebericht: "Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand."Mit einem ganz anders gelagerten Fall haben sich die Ermittler im Sulzbacher Schloss seit Sonntag auseinanderzusetzen: Ein 55-Jähriger hatte an diesem Tag Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil von einem Lagerplatz etwa 15 Kubikmeter Fichten- und Föhrenholz verschwunden waren. Die Baumstämme befanden sich am Rand eines Wegs im Bereich des Waldfriedhofs - in der gedachten Verlängerung der Lobenhofstraße.Zum Aufladen des bereits beim Forstamt bezahlten Holzes (450 Euro) war schweres Gerät vonnöten. Entsprechend wurden eindeutig Lastwagenspuren gesichert. An dieser Stelle freilich wird die Angelegenheit etwas knifflig, daran lässt auch Hauptkommissar Peter Krämer keinen Zweifel, denn: "Möglicherweise hat sich der Fahrer eines Transportunternehmens in der Örtlichkeit geirrt und fälschlicherweise das Holz des 55-Jährigen mitgenommen."Wie auch immer- die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise: Sie werden erbeten unter 09661/87 44-0.