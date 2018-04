Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.04.2018

4

0 20.04.2018

Von einer weiterhin guten Sicherheitslage für die Herzogstadt ist auszugehen. Mit dieser Kernaussage unterstrichen Inspektionsleiter Michael Kernebeck und sein Stellvertreter, Peter Krämer, den positiven Trend der vergangenen Jahre. Basis sind für die Polizisten verstärkte Präsenz und Kontrollaktionen.

Mithilfe der Bürger

Wir erhöhen gezielt die Streifenfahrten in neuralgischen Wohngebieten. Inspektionsleiter Michael Kernebeck zu den Wohnungseinbrüchen

Die beim Sicherheitsgespräch vorgelegten Zahlen für das Jahr 2017 freuten Bürgermeister Michael Göth und Ordnungsamtsleiterin Rosalia Wendl, die Lob zollten und weiterhin breite Kooperation zusicherten. Die Zahl der sich in etwa bei 3150 einpendelnden Einsätze entspreche der ländlichen Struktur im Gegensatz zu höheren Fallzahlen in größeren Kommunen, wie etwa Amberg.Ein Blick auf die Straftaten lässt im Zuständigkeitsbereich einen Rückgang um 46 auf 1216 Fälle erkennen, in der Herzogstadt 31 Einträge weniger. "Auch die Aufklärungsquote ist längerfristig betrachtet über all aufsteigend. In der Stadt Sulzbach-Rosenberg verzeichnen wir eine Verbesserung um 0,6 Prozentpunkte", erläutert Michael Kernebeck. Die Herzogstadt steht nun bei 66,4, der Bayern-Durchschnitt bei 64,4 Prozent.Einen leichten Anstieg um sieben Fälle vermeldet der Inspektionsleiter bei der Straßenkriminalität, unter der die Polizei beispielsweise Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Raub und Diebstahl auf öffentlichen Plätzen, Straßen und Wegen versteht. "Dieser Bereich ist für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung enorm wichtig", pflichtete Peter Krämer der Einschätzung des Bürgermeisters bei. Wie Beamten weiter angaben, hätten sich auch die beschädigten Wahlplakate in diesen Teil der Statistik niedergeschlagen. Fast nie würden solche Täter geschnappt. In den Bereich Gewaltkriminalität, zu der Raub, Körperverletzung oder auch Vergewaltigung gehören, lassen sich für das vergangene Jahr 18 (minus 4) Delikte (88,9 Prozent davon aufgeklärt) einordnen. Positiv auch die Zahlen bei den Diebstählen, die um 72 auf 167 Delikte sanken.Ein besonderes Anliegen sind der Polizei nach eigenen Angaben die Wohnungseinbrüche. Hier gab es lediglich zwei Fälle, im Vorjahr noch sieben. "Wir erhöhen gezielt die Streifenfahrten in neuralgischen Wohngebieten, setzten verstärkt auf Aufklärung über Sicherheitsmaßnahmen und haben die Fahndungs- und Ermittlungstätigkeit weiter verstärkt. Sicher haben sich auch die verschärften Strafen für diese Verbrechen in den Täterkreisen herumgesprochen", macht Michael Kernebeck Gründe für den Rückgang aus.Die beiden Inspektionsvertreter appellierten auch an die Bevölkerung, sich quasi über die Nachbarschaftshilfe mit offenen Augen für das Geschehen in den Wohngebieten zu interessieren, um so der Polizei rechtzeitig verdächtige Wahrnehmungen mitteilen zu können.Nicht nachlassen wird die Polizeidienststelle auch bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Hier wirkten sich die verstärkten Verkehrskontrollen aus, bei denen immer wieder Drogensünder ertappt würden. Bei deren Vernehmung öffnen sich dann auch meist weitere Wege, um an deren Händler oder Hintermänner zu gelangen. "Der Anstieg von 79 auf 92 Fälle bedeutet keine fehlende Sicherheit, sondern gesteigertes Engagement der Polizei", so Kernebeck. Zum Thema