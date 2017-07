Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.07.2017

"Jetzt hat sie es doch geschafft, die Flamme", meinte der Weihbischof, nachdem die beiden protestantischen Gäste die Reformationskerze am Altar platziert und trotz des Windes entzündet hatten. So stand der erste Pontifikalgottesdienst am Annaberg ganz im Zeichen der Glaubensgemeinschaft der beiden Kirchen. Und die kleine Flamme, sie brannte für alle Christen.

Mehr Einheit als Trennung

Kerze zum Jubiläum

"Nehmen Sie den Regen einfach als Segenszeichen so wie die alten Israeliten", riet der Gast, und die Gläubigen rund um den Freialtar spannten ihre Schirme auf. Der erste Pontifikalgottesdienst am Annaberg am Sonntag erwies sich als stellenweise feuchte Angelegenheit, doch die vielen Hundert Besucher störte das nicht.Dekan Walter Hellauer hatte Weihbischof Dr. Josef Graf aus Regensburg eingeladen, der schon viele Jahre auf den Annaberg kommt. Der Jesuit nahm denn auch das Motto des diesjährigen Bergfestes auf, den Bonhoeffer-Spruch darüber, was Jesus heute für uns bedeutet. "Wir feiern das Christusfest zusammen, nicht die Kirchenspaltung!" Der Christusglauben sei eben beiden Konfessionen gemeinsam, das verbinde sie.Allerdings, so der Weihbischof, gebe es auch Dissens zwischen den Kirchen in manchen Fragen. So nannte er die "Ehe für alle", von der sich Kardinal Marx wünsche, dass sie noch einmal vom Bundesverfassungsgericht geprüft werde - die evangelische Kirche habe da in der Mehrheit eine andere Ansicht.Natürlich, gab der Prediger zu, müsse sich auch die katholische Kirche zunehmend an Lebensrealitäten orientieren - allerdings ohne ständig dem Zeitgeist hinterherzulaufen. "Doch selbst wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen uns bestehen, so sind doch die Schnittmengen im gemeinsamen Glauben weit größer als alles, was uns trennt!"Gerne erinnere er sich an den großen Versöhnungsgottesdienst in Regensburg im März, bei dem sich die Kirchen gegenseitig alles verziehen, was sie sich im Lauf der Jahrhunderte angetan hatten. "Was würde wohl Luther dazu sagen?" Der Weihbischof mahnte, auch in der Kirche vorsichtig und rücksichtsvoll miteinander umzugehen und vorschnelle Urteile zu vermeiden. "Uns steht kein Urteil zu, nur Jesus."Katholiken und Protestanten sollten sich nicht gegenseitig das Christsein absprechen, wie das früher oft der Fall war, sondern im Gegenteil das Vereinende betonen. All das hänge auch mit der Frage zusammen, wer Jesus heute für uns sei. Am Ende des Gottesdienstes sprach der evangelische Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiß ebenfalls Worte für die Einheit aller Christen, und Regionaldekan Karlhermann Schötz entzündete die große Reformationskerze, die dann vor dem Altar brannte.