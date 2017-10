Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.10.2017

Das größte und älteste Rätsel, das sich bei einer Betrachtung staatenbildender Insekten stellt, ist die Frage, wie derart viele Individuen zusammenarbeiten. Dafür können sie so in der Summe ein übergeordnetes Lebewesen - einen Superorganismus - bilden. Beim Kreis-Imkertag brachte Prof. Jürgen Tautz im Capitol viel Überraschendes zutage.

Wichtige Bestäuber Auf die wichtige Funktion der Honigbienen als Bestäuber machte Imker-Kreisvorsitzender Andreas Royer bei seinem Eröffnungsreferat aufmerksam. Er stellte den übergroßen Wert dieser Insekten für Natur und Umwelt in den Mittelpunkt, wies auf deren Gefährdung hin und zeigte Möglichkeiten auf, wie den Honigbienen - etwa durch entsprechende Flächenbestellung in der Landwirtschaft oder bienenfreundliche Pflanzen auf öffentlichem Grün oder in Privatgärten - geholfen werden kann. "Das Insektensterben sollte uns hellhörig machen, denn es liegt an uns Menschen, den Bienen eine lebenswerte Umwelt und so auch eine gute Zukunft zu bieten", resümierte Royer. Besonders freute er sich auch über die Teilnahme von MdL Reinhold Strobl, Bezirksrat Richard Gaßner, Bürgermeister Michael Göth, Veterinärdirektor Dr. Werner Pilz, Bund Naturschutz-Kreisvorsitzendem Peter Zahn sowie Imker-Bezirkschef Richard Schecklmann.

Jedes neue Wissen hilft uns, mehr über ein Wesen zu erfahren, von dem wir in hohem Maße abhängig sind - die Biene. Professor Jürgen Tautz

Antwortversuche auf diese Frage haben zu einem höchst komplexen Resultat der Evolution geführt und dabei immer neue Fragen aufgeworfen. Die Forschung auf diesem Gebiet ist laut Prof. Jürgen Tautz vom Bio-Zentrum der Universität Würzburg nach wie vor höchst lebendig und spannend, nicht zuletzt durch unterschiedliche Blickwinkel, die unterschiedliche Antworten zulassen.Als Startpunkt einer neuen Bienenkolonie lässt sich zum Beispiel, so Tautz, das Ausschwärmen ansehen, bei dem die Hälfte der alten Kolonie gemeinsam mit der alten Königin das Nest verlässt und eine neue Behausung sucht und bezieht. Die Ausstattung der neuen Wohnhöhle mit Waben sei die Voraussetzung dafür, dass die Organe der Kolonie die vielfältigsten Funktionen erfüllen können. "Die Nisthöhle mit den Waben ist die Welt, in der die Bienen den allergrößten Teil ihres Lebens verbringen. Angenehmes Wohnen im Bienenstock ist möglich, weil die Tiere viele Eigenschaften im Stock dauerhaft kontrollieren." Die Zusammenarbeit des Schwarmverhaltens, des Wabenbaus, der Nest-Klimatisierung und aller weiterer Gemeinschaftsleistungen des Bienenvolks basiere auf der Abstimmung der Beiträge jeder einzelnen Biene. Durch dieses Zusammenwirken brächten die Bienen eines Stocks als Superorganismus - Bien genannt - erstaunliche Leistungen zustande.Immer wieder neue Blickwinkel, neue Forschungsmethoden und immer mächtigere Werkzeuge, die enorme Datenmengen bewältigen, ließen allmählich ein Bild der Honigbienen entstehen, das durch den High-Tech-Blick keinesfalls entzaubert dastehe, sondern ganz im Gegenteil, höchstes Erstaunen und Bewunderung hervorrufe, ergänzte der Wissenschaftler. "Welche Methoden wir auch immer weiterentwickeln, auf welchem Weg wir auch immer neue Daten generieren, die Bienenforschung bleibt ein zutiefst spannendes und wichtiges Feld", so Tautz weiter. "Jedes neue Wissen hilft uns, mehr über ein Wesen zu erfahren, von dem wir in hohem Maße abhängig sind - die Biene."Noch bevor Kreisvorsitzender Andreas Royer den Kreisimkertag eröffnete (Kasten), stellte er mit Bürgermeister Michael Göth die Schulprojekte des Kreisverbandes Sulzbach-Rosenberg der Öffentlichkeit vor. So präsentierten sich im Capitol die Krötensee-Mittelschule, das Erasmus-Gymnasium Amberg und die Willmannschule aus Amberg.Die Schulen zeigten ihre Arbeit an den Bienen sowie verschiedene Umweltschutzprojekte. Weitere Schulen, die vom Kreisverband betreut werden, sind die Jahnschule aus Sulzbach-Rosenberg, die Pestalozzischule, die Grundschule Illschwang und die Grundschule Königstein. Alle Schulen besitzen ein oder mehrere Bienenvölker. Dabei lernen die Kinder den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Bienen.