Psychotherapie-Praxis für Kinder eröffnet

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.07.2017

Das Praxisteam besteht aus Dr. Uwe Könemann-Nunold, Facharzt für Kinder und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie, Dr. Beatrice Nunold, Kunst- und Kreativtherapeutin, Gabriele Fényes-Baumeister, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (VT), Katrin Mignon, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), System. Einzel- Paar- und Familientherapeutin, Konflikt- und Mobbingberaterin, sowie Inge Sauerländer, Anmeldung und Praxisorganisation. Besondere Schwerpunkte sah Dr. Könemann-Nunold, der auch eine tiefenpsychologische Ausbildung besitzt, in der Diagnostik und der Zusammenführung verschiedener Fachtherapien sowie in der sozialpädagogischen Zusammenarbeit mit Kita, Schule, Arbeitsplatz und Eltern bei der Behandlung psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen.Sehr am Herzen liege ihm, wie er sagt, die Kooperation mit Institutionen, Kollegen und Therapeuten. "Eine gelingende Kindheit ist die Basis für ein gelingendes Leben als erwachsener Mensch!"Bürgermeister Michael Göth begrüßte die Erweiterung des medizinischen Spektrums in der Herzogstadt und wünschte viele erfolgreiche Therapien.