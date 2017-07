Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.07.2017

30.07.2017

Ein gemeinsames Treffen - ein gemeinsames Thema: Bei einem Gespräch mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum, der Walter-Höllerer-Realschule und der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG ging es um das Thema Musik. Beide Schulen haben große Pläne und wollen das Angebot erweitern.

Die Rektorin des Sonderpädagogischen Förderzentrums, Gisela Lehnerer, möchte aber auch das geförderte Frühstücksprojekt weiter aufrechterhalten. Die Schülern konnten bisher das tägliche Angebot eines gesunden Frühstücks vor Schulbeginn nutzen. Da das Projekt nun ausläuft, machte die Rektorin im Juli mit einem Baustellenkonzert auf das Frühstücksprojekt aufmerksam, um somit Unterstützer finden zu können.Große Pläne hat auch die Walter-Höllerer-Realschule. Dort hat Lehrer Christian Joos im vergangenen Schuljahr die Projektgruppe Licht- und Tontechnik angeboten. Um den Schülern ein breites Angebot bieten zu können, möchte Rektor Wolfgang Pfeifer die Beleuchtungsanlage der Schule um einem LED-Verfolger erweitern. Durch den Spot kann in Zukunft den Besuchern des bekannten Bunten Abends eine noch bessere Bühnenshow geboten werden.Beide Schulen will die Raiffeisenbank in ihren Vorhaben unterstützen und übergab deshalb eine Spende von insgesamt 2150 Euro: 1150 Euro gingen an die Walter-Höllerer-Realschule. Das Sonderpädagogische Förderzentrum erhielt 1000 Euro, wobei hier ein Teil aus Mitarbeiterspenden der Raiffeisenbank stammt. Die beiden Vorstandsmitglieder Erich Übler und Martin Sachsenhauser sehen die Spenden als eine gute Investition in die Zukunft der Kinder.