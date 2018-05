Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Erfindungen verändern unser Leben" - unter diesem Motto haben Schüler der Jahn-Schule Rosenberg im 48. Internationalen Jugendwettbewerbs "jugend creativ" Bilder gestaltet. Aufgabe war es, einen Entwurf für eine Erfindung anzufertigen, die uns im Alltag begleitet und zu zeigen, was diese in den Augen der Kinder leistet.

(ge) Die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg freute sich über die erneut große Resonanz in der Schule. Alle Klassen folgten der Einladung und stellten sich dem Wettbewerbsthema. Zur Preisverteilung waren der Abteilungsleiter Privatkunden, Franz Kormann, und Marketingleiterin Katja Fruth in der Schule zu Gast.Jetzt stehen die Sieger fest: In der Klasse 1a gewann Zara Ransbach den ersten Preis, Erich Schwab den zweiten und Louis Engelhardt den dritten. Den 1. Platz der Klasse 1b gewann Jana Eger gefolgt von Isabella Rauscher und Adrienn Fadgyas. In der Klasse 1G holte sich Fabian Hümmer den ersten, Gozlan Al Hariri den zweiten und Emily Fischer den dritten Platz.In der Klasse 2a errang Nico Majecki den ersten Platz, Nina Pöllinger den zweiten und Levi Kunstmann den dritten. Siegerin der Klasse 2b wurde Marie Mayer. Ihr folgte Simon Balczak auf den zweiten Platz und Lena Steger auf den dritten Platz.In der Klasse 2 G gewann David Sauerwein gefolgt von Alvina Ehrlich und Bastian Merkl. In der Klasse 3a bekam Nikita Deibert den Hauptgewinn, Jana Höhler den zweiten Preis und Leon Beidin den dritten Preis. Elina Groher siegte in der Klasse 3b. Mit dem zweiten Preis wurde Natalie-Alina Spinko, mit dem dritten Amelie Gross ausgezeichnet.Bei der Klasse 3 G war Emily Elisabeth Scheck die Gewinnerin, Cam Linh Cao der zweite Sieger, Lotos Kanaan erreichte den 3. Platz. In der Klasse 4a belegte Annika Lill den ersten Platz, Andre Paulus den zweiten und Alina Singer den dritten. Sieger der Klasse 4b ist Luis Lödel, den zweiten Preis gewann Liana Dill und den dritten Preis gewann Samira Wiesmet. Gewinner der Klasse 4 G waren Alisha Jones mit Platz 1, Fabian Seitz mit Platz 2 und Leonhard Holzmann mit dem dritten Platz.Für alle Preisträger vergab die Raiffeisenbank attraktive Preise: Beachball-Set, Trickfilm-Studio, Spiele, Reisemalset, Fineliner-Malset, Wasserspritze, Fahrrad-Computer, Beach-Volleyball.Abschließend würdigte Konrektorin Andrea Dechant die Teilnehmer sowie sämtliche Lehrkräfte für den im Wettbewerb geleisteten Einsatz. Ganz besonders bedankte sie sich bei der Jury, bestehend aus den Lehrkräften Jutta Hines und Britta Kohl, und ergänzte, dass den beiden die Auswahl der Sieger aus den kleinen Kunstwerken nicht immer leichtfiel.Franz Kormann stellte die Preise vor und bedankte sich sowohl bei der Schulleitung als auch bei den beteiligten Lehrkräften für die Unterstützung, ebenso bei der Jury und den Kindern für das große Engagement. Im Anschluss nahmen auch die Erst- und Zweitklässer ihre Preise entgegen, moderiert von Katja Fruth.