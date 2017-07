Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.07.2017

Wenn dieser Falter auftaucht, gibt es Alarm: Der Eichenprozessionsspinner ist unerwünscht in der Nähe der Menschen. Die Haare seiner Raupen führen bei Kontakt zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen. Mancherorts kommt der Hubschrauber und versprüht Gift. In Forsthof erledigt das alles der Staubsauger.

Gefahr auch durch Wind

Sicherungsmaßnahmen

An den Bäumen hängen dann teils meterlange Gespinste. Revierleiter Wolfgang Weißmann

Alles im Griff Die Stadtgärtnerei kümmert sich täglich um das Problem Eichenprozessionsspinner: Regelmäßig werden die Eichen im Waldbad untersucht und von Raupen gereinigt, ebenso die Alleebäume zum Annaberg und anderswo. Auch hier kommt ein Sauggerät zum Einsatz. (ge)

Aufmerksame Waldläufer wiesen den Forstbetrieb auf das vermehrte Vorkommen hin: Am alten Fußballplatz und drum herum sind viele der Eichen von den Prozessionsspinnern befallen. Während die grauen Falter selbst mit 35 Millimetern Breite recht unscheinbar sind, fressen die Raupen die Blätter ab. "Das wäre noch nicht so schlimm", meint Revierleiter Wolfgang Weißmann, "doch an den Bäumen hängen dann teils meterlange Gespinste".Das sind locker zusammengesponnene Blätter und Zweige, in deren Schutz sich die Raupen mehrfach tagsüber und zur Häutung zurückziehen. Das Gespinst aus alten Häuten, Spinnfäden, Raupenkot und Puppenhülsen kann jahrelang erhalten bleiben und immer wieder die gefährlichen Haare abgeben, die auch ins Unterholz rieseln und die der Wind verweht. Es sind feine Brennhaare, die leicht brechen.Sie können Quaddeln und juckende Hautrötungen hervorrufen, aber auch schwere Gesundheitsstörungen und allergische Reaktionen bis zum Asthma. Jetzt ist die Gefahr am größten. Tief im Wald können die Raupen wenig Schaden anrichten, aber in der Nähe des Menschen sind sie eben gefährlich. Vor allem am alten Fußballplatz in Forsthof, wo sich oft viele Sportler tummeln. Deswegen beauftragten die Förster eine Spezialfirma, die jetzt die gefährlichen Gespinste beseitigte.Mit einem schweren Hubsteiger nahmen sich die durch Schutzkleidung gesicherten Fachleute die Kronen vieler Eichen am Rande des Platzes vor. Ein starker Industriestaubsauger löst die Gespinste und schleust sie sicher in einen hermetisch abgeriegelten Behälter; anschließend werden sie unschädlich gemacht. Nebenbei entfernen die Männer gleich abgestorbene Holzteile aus den Kronen.Gegenden, in denen die geselligen Eichenprozessionsspinner-Raupen vermehrt auftreten, sollte man also meiden, das Berühren der haarigen Krabbler verbietet sich von selbst. Ihren Namen haben sie deswegen, weil sie beim Wandern bis zehn Meter lange Prozessionen bilden.