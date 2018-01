Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

31.01.2018

Es gibt sicherlich nicht viele Menschen, die behaupten können, mit 14 Jahren schon ihr erstes Buch veröffentlicht zu haben. Einige Schüler der Klasse 6e der Walter-Höllerer-Realschule werden demnächst dazugehören.

Wir finden die Idee, ein Buch zu schreiben, toll. Michael "Michi" Bär, einer der vier Pressesprecher der 6e

Einen richtigen Abenteuerroman will die Klasse 6e schreiben. Hauptpersonen werden einige Schüler sein, die durch Magie plötzlich ins Sulzbach des 17. Jahrhunderts versetzt werden. Dort begegnen sie, neben dem legendären Magier und Alchemisten Mercurius van Helmond, dem Minister und Universalgelehrten Christian Knorr von Rosenroth sowie Herzog Christian August.Mit zwei Zeitebenen und vielen historischen Personen ist das ein ziemlich anspruchsvolles Projekt. Und auch Vorbereitung, Herstellung und Vertrieb eines Buches sind keine ganz einfache Sache. Deshalb werden die Schüler begleitet und unterstützt von der Regensburger Autorin Carola Kupfer.Der Verlag Edition Schröck-Schmidt, der bereits mehrere derartige Projekte deutschlandweit betreut hat, wird Herstellung und Vertrieb des Buches übernehmen. In einem von Kupfer moderierten Workshop haben die Schüler jetzt die grobe Handlung, die einzelnen Kapitel, die Personen und Ereignisse festgelegt. Für jedes Kapitel gibt es eine Arbeitsgruppe, die unter anderem auch für die historisch korrekte Darstellung der Ereignisse um das Jahr 1670 zuständig ist. Hier werden die Schüler von Stadtheimatpfleger Markus Lommer und Stadtarchivar Johannes Hartmann unterstützt.Auf die Frage, warum sich ein Lehrer so etwas antut, antwortet die betreuende Lehrerin Brunhilde Lommer: "Wir wollen in der Schule junge Menschen fördern und fordern. Das Projekt fördert die Zusammenarbeit, erhöht das Selbstbewusstsein und verbessert die Leistungen im Fach Deutsch.""Wir finden die Idee, ein Buch zu schreiben, toll", sagte Michael "Michi" Bär, einer der vier Pressesprecher der Gruppe. Einen Titel gibt es noch nicht, aber Mitte Juni - rechtzeitig zum Altstadtfest - soll das Werk zum Preis von 11,95 Euro in den Regalen der Buchläden stehen.