Realschüler beteiligen sich an Sammlung des LBV

18.05.2018

Seit Jahren unterstützt die Walter-Höllerer-Realschule den Landesbund für Vogelschutz (LBV) bei seiner jährlichen Spendenaktion. So sammelten die 5. bis 7. Jahrgangsstufen Jahr wieder bei Verwandten und Bekannten. 1858 Euro helfen dem LBV, ökologisch wertvolle Flächen zu kaufen oder zu pachten und sie zu pflegen; angesichts des immer schneller voranschreitenden Artensterbens eine zunehmend wichtige Aufgabe. Vor allem der massive Rückgang bei Insekten hat gravierende Auswirkungen auf Arten, die sich von ihnen ernähren. So diente in diesem Jahr der Igel, der sich von Insekten ernährt, als Symbolfigur für die Sammelaktion.