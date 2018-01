Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

9

0 29.01.2018

Schon traditionell feiert die Walter-Höllerer-Realschule den Jahrestag des Elyséevertrags und damit die deutsch-französische Freundschaft. Schüler um die Studienrätin Antonia Merkl putzten die Aula dafür entsprechend heraus, und die Französischklassen boten selbst zubereitete "Amuse-Gueules", kleine Häppchen, an.

Das Angebot in beiden Pausen war wieder überwältigend. Die Speisen, von Schülern und Eltern appetitlich angerichtet, fanden wie erwartet reißenden Absatz. Fetzige französische Chansons brachten reichlich "Stimmung in die Bude".Die 7. Klasse des Französischzweigs stellte den Sechstklässlern in einem kurzen Rollenspiel ihre speziellen "talents" vor, die sie in ihrer Freizeit trotz Vokabel- und Grammatikbüffeln noch ausleben können. Die vielseitige Palette zeigte, dass neben dem notwendigen Lernpensum auch noch Platz für Spaß ist.Beim Spracherwerb nimmt die Motivation durch das Einstudieren von Rollenspielen einen wichtigen Platz ein. Die erweiterten beruflichen Möglichkeiten durch das Erlernen von Französisch wurden in den Fokus gerückt. Vor nunmehr 55 Jahren haben die Staatsmänner Charles de Gaulles und Konrad Adenauer im Elyséevertrag festgelegt, dass eine Annäherung beider Nationen durch das Erlernen der Sprache des jeweiligen Nachbarlandes erfolgen muss, um zu echten Partnern werden zu können. Hierzu brauchte man vor allem die Jugend und eine Einrichtung, die die Realisierung dieses Zieles fest im Auge behalten und unterstützen sollte. Das DFJW (Deutsch-Französische-Jugendwerk) bzw. OFAJ (Office Franco-Allemand de la Jeunesse) haben sich bis heute dieser Aufgabe verschrieben.Mit Französisch an der Realschule als Abschlussprüfungsfach (Zweig IIIa) halten sich die Schüler die Option offen, das Allgemeine Abitur auf einem relativ bequemen Weg zu erreichen. So öffnen sich berufliche Türen, die sonst nur Gymnasiasten vorbehalten sind.