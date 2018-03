Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Seit dem Reformationsjubiläum liegt sie vor: die neu übersetzte Lutherbibel 2017. Nur auf den Altären lag sie bisher noch nicht. Regionalbischof Hans-Martin Weiss übergab deshalb während einer feierlichen Andacht neue Altarbibeln an die Gemeinden des Dekanats Sulzbach-Rosenberg. "Das Wort des Evangeliums ist in erster Linie Zuspruch, nicht Aufforderung", so Weiss.

Man könne die Bibel in verschiedener Form auf sich wirken lassen, auch als Hörbuch. Die Beschäftigung mit der Schrift sei heute, anders als zu Luthers Zeiten, konfessionsübergreifend ein wesentlicher Aspekt des Christentums. Und die Bibel sei ein unverzichtbarer Bestandteil des Kirchenraums. Daraufhin nahmen die Kirchenvorstände von Oberviechtach bis Etzelwang nacheinander die großen, in edlem Steingrau gehaltenen Folianten, die zunächst wie eine Mauer im Altarraum aufgestapelt gewesen waren, aus der Hand des Regionalbischofs entgegen. Am Sonntag, 11. März, wird man sie auf den Altären des Dekanats bewundern können.