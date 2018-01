Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.01.2018

08.01.2018

Besonders verdienstvolle Tänzer ihrer Prinzengarde würdigte die Faschingsgesellschaft Knappnesia am Samstagabend während des Stadt- und Inthronisationsballs im Wagnersaal.

Regionalpräsidentin Waltraud Rath (Zweite von rechts) hatte eine Reihe von Gardeleistungsabzeichen des Landesverbandes mitgebracht. Die Ausführung in Bronze ging an Luna Donhauser, Lisa Melchner, Antonia Hofmann, Sonja Maximilian, Miriam Haller und Heino Ibler. Das Abzeichen in Silber bekamen Silke Santana, Lucy Strobl und Maximilian Hack. Über den Orden des Landesverbandes in Gold freuten sich Selina Partsch, Marina Lehmeier und Joachim Herold. Gold mit Steinen für zehn Jahre Gardetanz belohnte Sarah-Rose, Vanessa und Romina Partsch; Gold in Steinen für zwölf Jahre erhielt Nicole Gradl. "Macht weiter so", ermunterte Waltraud Rath. Ihren lobenden Worten schlossen sich der Knappnesia-Präsident Christian Kellner (links), das Prinzenpaar Christian III. und Yvonne I. sowie das Jugendprinzenpaar Babrzai I. und Michelle I. (rechts) an. Bild: Hartl