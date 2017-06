Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Richtfest haben am Mittwoch Zahnarzt Eckhard Winkler und Kieferorthopäde Gregor Stephan (von links) gefeiert. Die beiden Bauherren errichten an der Dieselstraße, gleich gegenüber der Krötenseeschule, ein zahnmedizinisches Versorgungszentrum. Spatenstich war im März; jetzt krönte ein Richtbäumchen den Rohbau, der Einzugstermin ist für das letzte Quartal 2017 geplant. Die beiden Mediziner, die bislang schon unter einem Dach praktizieren und dies auch in Zukunft tun werden, freuen sich, dass der Bauzeitplan eingehalten wird. Ihr besonderer Dank beim Richtfest galt Ernst Zobel, Projektsteuerer der Stadtbau Amberg, und Stefan Graf vom Ingenieurbüro Umbraculi. Bild: Sandig