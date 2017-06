Riesen-Banner: "Beste Aussichten" am alten Storg-Gebäude

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.06.2017

10

0 23.06.201710

176 Quadratmeter Werbung sind ein ganz schöner Lappen: Am alten Storg-Gebäude brachte eine Spezialfirma am Freitag ein spektakuläres Plakat an. Mit dieser Weitwinkelaufnahme, gefertigt vom Sulzbach-Rosenberger Fotografen Thilo Hierstetter, ist das 22 mal acht Meter große Banner ein echter Hingucker am Stadteingang. Die Firma Solgard wirbt mit dieser Aktion für die Vermarktung der von ihr geplanten Wohnungen in der seit langem leerstehenden Storg-Immobilie, die sie als Investor von der Stadt erworben hat. Die Aufnahme zeigt übrigens den Blick von den dort geplanten Penthouse-Wohnungen hinab in Richtung Rosenberg. Bild: Gebhardt