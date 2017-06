Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.06.2017

176 Quadratmeter Werbung sind ein ganz schöner Lappen: Am alten Storg-Gebäude brachte eine Spezialfirma am Freitag ein spektakuläres Plakat an.

Mit dieser Weitwinkelaufnahme, gefertigt vom Sulzbach-Rosenberger Fotografen Thilo Hierstetter, ist das 22 mal 8 Meter große Banner ein echter Hingucker am Stadteingang. Die Firma Solgard wirbt mit dieser Aktion für die Vermarktung der von ihr geplanten Wohnungen in der seit langem leerstehenden Storg-Immobilie, die sie als Investor von der Stadt erworben hat.Die Aufnahme zeigt übrigens den Blick von den dort geplanten Penthouse-Wohnungen hinab in Richtung Rosenberg.