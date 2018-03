Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.03.2018

0 26.03.2018

Nachdem die Polen-Reise der Tischgesellschaft Riglasbrünner vor zwei Jahren großes Interesse gefunden hat, lag es nahe, dieses Land ein zweites Mal zu besuchen. Der Schwerpunkt wird dann auf Breslau liegen. Die Reiseleitung übernimmt wieder Michael Scherer. Mitglieder und Gäste dürfen sich Samstag, 22., bis Dienstag, 25. September, auf ein interessantes Programm mit vielen Sehenswürdigkeiten freuen.

Durch den Oberpfälzer Wald geht es zunächst nach Tschechien. In Gablonz besteht die Möglichkeit zur Stadtbesichtigung. Ihr Quartier bezieht die Reisegruppe im Fünf-Sterne-Hotel Sofitel Wroclaw Old Town im Zentrum von Breslau.Am Sonntag steht eine ganztägige Stadtrundfahrt mit Rundgang in Breslau auf dem Programm. Mittags sind zwei Stunden zur freien Verfügung eingeplant. Der Tag endet mit einer Bierprobe samt Abendessen im Brauereilokal Spiz. Auch der Montag bietet am Vormittag ein volles Programm mit Schifffahrt auf der Oder sowie weiteren Besichtigungen. Der Nachmittag steht wieder zur freien Verfügung.Die Rückfahrt am Dienstag erfolgt über Prag. Eingekehrt wird im Raum Pilsen. Eine Brauereibesichtigung und Bierprobe bilden den Abschluss der Reise. Gegen 20 Uhr werden die Teilnehmer in der Herzogstadt zurück sein. Weitere Informationen beim Vorsitzenden Otto Windisch unter 0173/3 63 42 48.Der Reisepreis pro Person beträgt für die Fahrt, Busbrotzeit, drei Übernachtungen mit Halbpension 340 Euro. Für Einzelzimmer wird ein Zuschlag von 60 Euro erhoben. Außerdem sind im Preis enthalten die örtliche Reiseleitung, Oderschifffahrt, Eintrittsgelder, Stadtführungen und Reiserücktrittsversicherung. Verbindliche Anmeldung durch Überweisung der Anzahlung von 100 Euro auf das Konto von Otto Windisch, Iban DE41 7601 0085 0149 7338 57. Anmeldeschluss ist Montag, 30. April. Abfahrtszeiten und Haltestellen werden rechtzeitig bekanntgegeben.